DECRETO

Aseguran que el régimen jubilatorio bonaerense no se modifica y piden tranquilidad

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) aseguran que, por la autonomía de la caja, no habrá modificaciones en el régimen de jubilaciones.

El decreto de Mauricio Macri, que modificaba el aumento previamente otorgado a los jubilados, despertó la luz de alerta en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, según pudo saber La Tecla.Info, el Instituto de Previsión Social (IPS descartó seguir los pasos de Nación y aseguró que la medida no afectará en nada a los afiliados a dicha caja jubilatoria.Conforme a lo expresado a este medio desde fuentes cercanas al titular del IPS, Christian Gribaudo, la decisión del gobierno nacional “no impacta en lo más mínimo, el IPS no está atado a las modificaciones de la Nación”.“Son dos cajas diferentes, para las cajas que tienen autonomía como la nuestra (IPS) a veces la nación sirve como guía, pero ni siquiera eso porque todo el sistema tiene sus propias leyes, sus propias ordenanzas, su autonomía”, abundaron.Así las cosas, pidieron tranquilidad para los afiliados que se encuentran dentro del IPS y aseguraron que la decisión del gobierno de Mauricio Macri no tendrá su prolongación en la órbita bonaerense.Cabe destacar que el repudio social y político en contra del decreto firmado por el líder de Cambiemos, obligó al gobierno de la Nación a rever la medida.