EN MARZO

¿Bressi afuera? Fuertes rumores de un posible cambio en la cúpula de la Policía Bonaerense

A pesar que fuentes cercanas hablan de una “operación” interna, comenzaron a surgir versiones que indican que la gobernadora le habría pedido el pase a retiro del titular de la fuerza, Pablo Bressi. La medida sería anunciada el próximo 3 de marzo, cuando finalice el Operativo Sol.

En medio de denuncias cruzadas dentro de la fuerza, comenzó a circular un fuerte rumor que la gobernadora María Eugenia Vidal pasaría a retiro al titular de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.Si bien fuentes cercanas al comisario aseguran que se trata de una “operación interna”, lo cierto es que trascendió que hasta trascendió quién sería su reemplazo. Se trata del comisario mayor Fabián Perroni, segundo en la línea de comando, mientras en su cargo asumiría el superintendente de Comunicaciones, comisario General Julio Cesar Errasquin Coradazzi.Según trascendió, la medida sería anunciada por la mandataria bonaerense el próximo 3 de marzo, cuando finalice el Operativo Sol.En los últimos días, Bressi quedó en el ojo de la tormenta luego de que el comisario Marcelo Di Pasqua lo denunciara por encubrir a una banda de narcotraficantes.Además, la acusación de Di Pascua resalta que el hombre de Ramos Mejía tenía vínculos directos con las mafias de la droga y que además se comunicaba con ellos a través de sus subordinados.Vale destacar que el denunciante había sido separado de su cargo por el Ministerio de Seguridad, tras ser acusado justamente de estar vinculado con una red de narcotráfico. O sea, por lo mismo que él denunció a Bressi.No obstante, el Juez en lo Contencioso de La Plata, Luis Arias, suspendió la resolución por la que se había dispuesto el pase a retiro del ex jefe de la policía marplatense.En tanto, en una entrevista reciente con Radio Mitre, la gobernadora María Eugenia Vidal reveló que habían entregado pruebas que vinculaban al comisario Di Pasqua con una red de narcotráfico en la ciudad de Mar del Plata.Horas después de haber presentado la denuncia, el fiscal Marcelo Romero rechazó la presentación de Di Pasqua al asegurar que “esta fiscalía no fue, no es, ni será foro de discusión ni de resolución de inquinas, recelos ‘facturas’ ni luchas intestinas policiales”.