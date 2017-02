ENCUENTROS

El núcleo K endurece las críticas por los cambios en las políticas de maternidad

Los cambios en la Maternidad Carlotto aún repercuten. Primero fueron los diputados del kirchnerismo, más tarde fue Cristina Fernández, quienes expresaron su rechazo a la decisión.





En la tarde del miércoles, las médicas Patricia Rosemberg y Cecilia Zerbo, que hace una semana denunciaron que fueron despedidas de la conducción de la Maternidad Estella de Carlotto (Moreno) por motivos políticos, mantuvieron diversos encuentros con el mundo K.Desde el kirchnerismo, en su momento se cruzó con dureza la decisión de la ministra de Salud, Zulma Ortiz, de realizar las modificaciones en la cúpula de la Maternidad. Diferentes dirigentes, entre ellos el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, pidieron a la funcionaria que revea su postura.No obstante, a los pocos días la misma Ortiz puso en funciones a Flavia Ranieri, ex directora provincial de Salud en el Ciclo Vida. Conforme a lo expresado a La Tecla.Info desde los pasillos de la cartera sanitaria, la decisión se correspondió con “un favor político, a modo de compensación, ya que la dirección (Salud en el Ciclo Vida) pasaría a ser un programa”.Así las cosas, el bloque de diputados del Frente para la Victoria se reunió con las especialistas para brindar su apoyo en la previa al encuentro con Cristina. “Es fundamental defender, no sólo los derechos laborales que les fueron vulnerados, sino también la intachable gestión que realizaron Rosemberg y Zerbo, siempre comprometidas con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, expresó la diputada Lucía Portos, desde las redes sociales.Luego de la cumbre con los legisladores K, fue la misma Cristina Fernández de Kirchner la que recibió Rosemberg y Zerbo, “Estuve con las directoras de la Maternidad de Moreno Estela de Carlotto (MEC), la doctora Patricia Rosemberg y Cecilia Zerbo”, comunicó CFK. Y, conforme informó DIB, agregó: “A las dos la Gobernación Vidal les pidió su renuncia”. Cristina se preguntó “por qué” y se respondió “por haber invitado a Estela de Carlotto a participar de unas jornadas en dicha maternidad”.De esa manera, Cristina Fernández de Kirchner avaló la denuncia de Rosemberg y Zerbo, que habían denunciado persecución política por parte de la ministra de Salud de la Provincia, Zulma Ortiz.Cabe destacar que desde la Provincia se negó la persecución política y mediante un comunicado aseguraron que la médica designada buscará “potenciar el modelo (de gestión) aplicado (por sus predecesoras” y hacerlo extensivo a otras maternidades de baja complejidad de toda la provincia de Buenos Aires”.