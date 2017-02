ESCÁNDALO EN MADRID

Maradona dio su versión sobre la pelea con Rocío Oliva en el hotel

Diego quiso aclarar los tantos en Facebook después de que la policía española lo interrogara por un supuesto hecho de violencia de género. Rocío Oliva se negó a declarar.

Tras la polémica, habló Diego. Y lo hizo con su marca registrada. El Diez, quien esta mañana fue visitado por la policía española a su hotel tras recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre él y Rocío Oliva, afirmó que no hubo "ninguna denuncia" y disparó: "Que la cuenten como quieran"."Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático", escribió el ex futbolista en su cuenta oficial en Facebook.La estancia de Maradona en Madrid, adonde llegó al mediodía del último lunes para ver el partido entre el Real y el Napoli por los octavos de final de la Champions League, se vio alterada esta mañana por la presencia de autoridades en el hotel donde se aloja. El motivo, según fuentes policiales, ha sido que fueron alertados por una presunta "fuerte discusión" del ex DT de la Selección con su pareja dentro de la habitación que ambos ocupan. Algunos incluso hablaron de golpes.Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la Policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después.Los sanitarios comprobaron que ni Maradona ni Oliva sufrían lesiones y la Policía constató que ninguno de los dos quería presentar denuncia."Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran...", agregó el Diez en la red social. Horas después, al mediodía, Maradona salió del hotel (sin Rocío), en compañía del presidente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, para acudir a la comida oficial de la UEFA antes del partido.Rocío Oliva se negó a declarar, por lo que las diligencias por el suceso están cerradas y fueron remitidas al juzgado.Mirá el descargo completa en la cuenta del Facebook del Diez: