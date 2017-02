Para perito psiquiátrico "Ottavis está encontrando el lugar que le corresponde: el de payaso”

Según el especialista Miguel Maldonado, el diputado bonaerense eligió el camino de hacer el ridículo y de ese lugar "no se vuelve". Además, consideró que la mediatización de su vida lejos de aportarle, le resta ya que "lo poco que hizo políticamente lo revienta por el piso”.

En diálogo con La Tecla, el perito psiquiátrico forense, Miguel Maldonado, dejó su postura de acuerdo al presente del diputado bonaerense. “Creo que finalmente está encontrando el lugar que le corresponden en la vida, o sea, el lugar de payaso”, sentenció.El especialista en psiquiatría agregó: “Fue una desagradable sorpresa ver a un diputado haciendo las pavadas que ha estado haciendo él”.En ese sentido profundizó: “No me refiero específicamente a su romance con la Xipolitakis, que, bueno, en el amor todo es posible, pero todo lo que rodeó a ese noviazgo de parte de él y lo que vino a posteriori, esto último de raparse, ponerse un gorro, hacer morisquetas en un escenario, no es la profesión, la ocupación que él había elegido. Por el contrario: eligió una ocupación como es la de ser representante del pueblo, que implica muchas responsabilidades, seriedad, infundir el sentimiento de credibilidad en la gente, los que lo han votado y los que no. Con eso, lo poco que hizo políticamente lo revienta por el piso”.Asimismo, Maldonado consideró poco probable que el legislador cese con su raid mediático, y subrayó que “no es admisible que se vuelque en el papel de payaso. Alguien dijo, y tenía razón, que del ridículo nunca más se vuelve, y este hombre ha incurrido en el ridículo; nunca más va a poder concitar credibilidad, aceptación política y demás”.