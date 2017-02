DECLARACIONES

Jorge Macri, dolido por el tema del correo, habló de "tensiones familiares y conflictos de intereses"

El intendente del partido de Vicente López y referente del PRO en la provincia dijo hoy que la polémica generada por el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo Argentino le "duele", ya que lo definió como una situación que plantea "tensiones familiares y conflictos de intereses".

"Mauricio tomó decisiones muy claras, transparentes y concretas respecto a lo que es su patrimonio. El padre (Franco Macri) existe desde antes de que nosotros hiciéramos política. Es muy difícil influir y decidir por él qué se debería o no hacer", dijo Jorge Macri, primo del presidente.En declaraciones radiales, el también presidente del Grupo Provincia resaltó que "el paso tomado de que se opine y se vea desde todos los sectores políticos y los distintos organismos de Gobierno o independientes opinen le va a dar transparencia a este camino".Respecto a la propuesta de pago hecha por la empresa deudora y aceptada por el Estado, el dirigente del PRO resaltó que "no es que el funcionario hace un acuerdo. La empresa hace una propuesta que el 80 por ciento de los acreedores acepta. No es una propuesta desde el Gobierno".El intendente del partido de Vicente López es uno de los principales referentes del PRO en la Provincia. Su nombre se baraja para una posible candidatura, no sólo por su apellido, sino también porque ya es una de las figuras más instaladas entre los intendentes de Cambiemos.