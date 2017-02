POLEMICA

Correogate: Aguad tendrá que ir al Congreso a dar explicaciones

La oposición convocó “institucionalmente” al ministro de Mauricio Macri para que de explicaciones ante la comisión de comunicaciones de la Cámara de Diputados.

En el marco del Correogate, diputados de los bloques Frente Renovador - UNA, GEN- Progresistas, Justicialista y Socialista anunciaron la convocatoria a funcionarios del Estado y particulares para esclarecer el acuerdo firmado en el caso del Correo y el Estado argentino. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, deberá compadecer ante la comisión de comunicaciones de la Cámara Baja.En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7), la diputada del socialismo, Gabriela Troaino, explicó: “convocamos a una audiencia con varios actores, lo hacemos institucionalmente”. Asimismo, manifestó que “la oficina anticorrupción sale a decir algo después de que la fiscalía dijo que hay perjuicio de fondos públicos”.“Hay un montón de cuestiones que se dicen, que lejos de traer transparencia van embarrando la cancha”, manifestó la legisladora, que acusó que los errores son “sistemáticos y llaman la atención”.Juan Brügge, del bloque Frente Renovador – UNA, fue quien anunció la citación a los funcionarios. "La fiscal establece que ha habido una propuesta abusiva de parte del Correo con implicancias económicas, jurídicas y éticas porque está la familia del Presidente involucrado, el padre y los hijos. La tarea del Congreso es el control y la investigación en este caso. Queremos impulsar un proceso que traiga transparencia ante la incertidumbre generada por el conflicto de intereses del caso", explicó.Por su parte, Margarita Stolbizer se refirió al acuerdo suscripto por miembros de distintos partidos políticos: "Tenemos que avanzar en convocatorias que nos van a dar los insumos necesarios para el análisis. Nos preocupa el claro conflicto de intereses porque está la familia del Presidente en el medio, pero también hay algo más grave que es el propio Presidente de la Nación quien como accionista de Socma decide que no se le pague más el canon correspondiente al Estado. El Presidente hoy llama a los argentinos a cumplir con su obligación fiscal, cuando esa es justamente la raíz de este conflicto. Tenemos que investigar si la inacción del Estado y de los últimos gobiernos han tenido un componente doloso con complicidad en el no cobro"."Nuestro planteo es institucional, no planteamos un juicio sobre el acuerdo, sino a partir del dictamen de una fiscal que se animó a decir que el acuerdo era abusivo y perjudicial para el Estado. La inacción generó daño en las cuentas públicas, con la contracara de que se beneficiaron los familiares del Estado", añadió la diputada.