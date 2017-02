ELECCIONES

En la previa del Congreso partidario, el peronismo se alinea detrás de CFK si decide ser candidata

Este sábado 18 de febrero, dirigentes del PJ Bonaerense volverán a verse las caras. “Cristina si, Cristina no” parece ser el lema a debatir. Con las encuestas en la mano, crecen los adeptos a la posibilidad de que la ex Presidenta lidere las listas. En ese caso, se evitarían las internas.





El peronismo bonaerense volverá a juntarse el próximo sábado en Santa Teresita. Como todos los años, dirigentes de toda la Provincia confluirán en la costa para debatir el futuro del partido, ante el desafío de volver a ganas elecciones tras la derrota en 2015.En esta oportunidad, el debate estará centrado en la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy se para como una de las referentes de la oposición con mayor intención de voto, junto con Sergio Massa.No obstante, la candidatura de CFK es aún incierta. Si bien ha dado una serie de indicios que indicarían una participación en las elecciones, nada está confirmado. Pero los mismos peronistas saben que de postularse, modificaría por completo el escenario electoral.“La que va a marcar el tiempo político va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Si Cristina es candidata o no, eso mueve todo el tablero político. En base a eso nos tenemos que reordenar, y a la vez generar alternativas y nuevos cuadros”, consideró en declaraciones radiales el intendente de Esteban Echeverría, Fernado Gray, perteneciente al Grupo Esmeralda, que hasta el momento se ha mostrado crítico de un posible regreso del krichnerismo a la escena política.“Todo se define en base a lo que determine Cristina. Bajo ningún punto de vista la enfrentaríamos si decide presentarse. Yo la respeto mucho y comparto el proyecto que inició Néstor, sé como se transformó el distrito y el país. Si decide presentarse, hay que reordenar todo el peronismo, hacia abajo”, añadió el jefe comunal, aunque aclaró: “No hablo por el Grupo, sino como Fernando Gray”.En esta línea, el mandatario de Esteban Echeverría reconoció que en el Gobierno nacional hubo aciertos y errores, tal como le sucede a él mismo al frente del municipio y por ello “necesitamos más participación de una impronta nueva que nos proyecte hacia el electorado, de manera distinta y más actualizada. Nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que sentarnos con Cristina para saber si quiere o no ser candidata”.En medio de las especulaciones con una posible candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, la expresidenta analiza juntar a la tropa ultra K en el Instituto Patria, donde se reunió este martes con uno de sus soldados, Oscar Parrilli.En los últimos días tomó fuerza esta versión tras una serie de publicaciones de parte de CFK cuestionando las políticas de la gobernadora María Eugenia Vidal y de intendentes afines a Cambiemos.En medio de este escenario, el peronismo bonaerense volverá a reunirse este sábado 18 de febrero en Santa Teresita con un claro objetivo: conformar una fuerza política y electoral que confluya en una mayoría para derrotar el ajuste y empobrecimiento de Macri. Para ello, los diputados provinciales justicialistas iniciaron las conversaciones que podrían confluir en una nueva unidad del bloque “de los 36”.