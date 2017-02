SIGUEN EVACUADOS

Vecinos inundados de La Emilia contra Passaglia por su disposición de mudarlos

El intendente de San Nicolás, dispuso movilizar el centro de evacuados a otro barrio de la localidad. La medida fue rechazada por los vecinos que aun sufren las consecuencias de las inundaciones en enero.





Los vecinos de La Emilia, que sufrieron la inundación durante el mes de enero, continúan fuera de sus hogares. Es que, aún no pueden regresar a sus hogares y por ello se mantienen en un centro de evacuados cercano. No obstante, en los últimos días el gobierno comunal de Cambiemos tomó una decisión que devolvió el malestar a los damnificados.Según pudo saber La Tecla.Info, el gobierno municipal de Ismael Passaglia, decidió mudar de lugar al centro de evacuados, acto que los vecinos resisten. En definitiva, el intendente que se alejó del peronismo para llegar a la alianza oficialista a mediados de 2016, quiere trasladar a los vecinos al Hogar Granja en el barrio Fraga, alejándolos, de esa manera, de la región de La Emilia.La medida comunal es rechazada por los evacuados que permanecen en la Escuela nº32, de Villa Riccio y exigen permanecer en la zona donde viven, trabajan y estudian.Mediante un comunicado, que entre los puntos por el cual rechazan “rotundamente” la imposición del jefe comunal están: “Tenemos a cargo Personas con discapacidad que reciben tratamiento en La Emilia, somos sefes y jefas de familias con trabajo formal e informal en la jurisdicción de La Emilia, nuestros hijos en edad escolar asisten a la escuela de la localidad. El traslado implicaría el desarraigo de ellos y la pérdida de su banco escolar a pocos días del inicio del ciclo lectivo”.Asimismo, las familias que presentaron el comunicado del grupo de damnificados, reclamaron a Passaglia que revea su medida y la modifique. Para ello, aconsejaron la mudanza del centro de evacuados al campito deportivo de la Escuela nº32 de Villa Riccio, al campito deportivo de la Escuela nº18 de La Emilia, o la manzana lindera a playa de camiones en ingreso a La Emilia.Por el momento, desde la municipalidad no se han expresado sobre el conflicto de ninguna manera.