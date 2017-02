MÁS DELGADA QUE NUNCA

Juana Repetto contó cómo bajó 32 Kg en 6 meses

La actriz le confesó a Gente que durante el embarazo superó los 100 kilos. Y reveló su secreto para recuperar la figura.

A seis meses de dar a luz a Toribio, Juana Repetto (28) tomó la decisión de regresar al trabajo. Pero sin perder de vista a su bebé, quien se transformó en su prioridad absoluta."Recibí varias propuestas para actuar, pero finalmente me decidí por la tele, como panelista en Cuestión de peso. Solicité un camarín para llevarme a Toribio, porque él pide comer cada hora y media, y porque me cuesta un montón separarme de él", dijo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto en Gente, revista para la que posó luciendo su impecable figura tras engordar 35 kilos durante el embarazo y superar los 100 kilos en la semana 41 de gestación."Cuando empecé el tratamiento para tenerlo estaba 4 ó 5 kilos arriba. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien... Pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien", relató la joven actriz sobre los cambios físicos que transitó en la dulce espera.Luego, contó cómo hizo para volver a su peso tras dar a luz a su hijo: "Durante el primer mes de Toribio consumía todo el día chocolate con almendras y galletitas Chocolinas. La lactancia me daba mucha necesidad de comer, porque estaba cansada, dormía mal y me levantaba a las 5 de la mañana para darle la teta. A los veinte días reemplacé el chocolate por las uvas. Al mes y medio ya había logrado bajar 15 kilos, porque Toribio no paraba de tomar la teta... ¡pero me faltaban casi veinte! Entonces empecé a entrenar y dejé de comer harinas y grasas. Yo, que no como carne de vaca ni de cerdo, las reemplazaba con pescado".Feliz con su presente como mamá, y a punto de debutar en el reality de eltrece que ayuda a los participantes que sufren obesidad a bajar de peso, Juana describió su dieta para lucir bien y saludable: "Para el desayuno, un jugo de naranja con banana y dos galletas de arroz con mermelada y queso. Al mediodía, una ensalada con atún y huevos revueltos. A la noche, lo mismo. Si se me complica y me agarra ansiedad, me como un postrecito light. Solamente con la teta no bajás: tenés que hacer aeróbicos, elípticos, ejercicios localizados adentro de una cápsula y cuidarte con la comida".