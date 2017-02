ESCENA POLITICA

CFK volvió al ruedo: reuniones partidarias antes de presentarse en Tribunales

En medio de los rumores por una posible candidatura, la ex presidenta de la Nación mantuvo un encuentro con Oscar Parrilli en el Instituto Patria. Además, como adelantó LaTecla.Info, convocó a intendentes bonaerenses para dialogar sobre las elecciones.

Tras permanecer 50 días en Santa Cruz, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó su actividad política en el Instituto Patria, en medio de los rumores sobre una posible candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.El regreso de la ex mandataria a la escena política tiene que ver con su citación a declarar ante la Justicia, el próximo 7 de marzo. Previo a ese día, CFK mantuvo un encuentro con quien fue una de sus manos derechas, Oscar Parrilli, en el Instituto Patria y con quien protagonizó las polémicas escuchas.Cabe destacar que el ex titular de la AFI fue procesado por presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi, quien fuera buscado por la Justicia al vincularlo con el triple crimen de General Rodríguez.Asimismo, y tal como adelantó LaTecla.Info, Cristina convocó a los intendentes bonaerenses de aún se mantienen fieles al kirchnerismo, para comenzar a delinear la estrategia de cara a las elecciones venideras.En este marco, la ex presidenta se hizo eco de la imputación al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, por el acuerdo firmado con Correo Argentino, la firma que manejó su familia."Si el Gobierno de Macri hubiera negociado la deuda con el mismo criterio que la del correo... Argentina le hubiera pagado a los buitres USD 630 millones, en lugar de los USD 10.702 millones que les pagó Macri.??????", tuiteó la ex mandataria.Fernández de Kirchner recibió a Oscar Parrilli en el Instituto Patria, primera actividad pública tras su llegada a esta capital, el sábado último, proveniente de Río Gallegos."La escandalosa quita de 70 mil millones que Macri hizo al Grupo Macri es parte de la respuesta a cómo se hacen millonarios estos millonarios", agregó antes la ex presidenta.Las críticas de CFK a la administración macrista merecieron una réplica del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que la ex mandataria "denuncia livianamente" presuntas irregularidades del actual gobierno.