¡TREMENDO!

Escándalo en España con Maradona: dos episodios de violencia

La Policía interroga a Maradona en Madrid por una supuesta agresión a su pareja. Horas antes, el astro futbolístico había amenazado a un miembro de la prensa española en un restaurante: "Si te pego, te estropeo".

Esta mañana, la Policía Nacional acudió al Hotel Eurostar Suites Mirasierra, al norte de Madrid,tras una llamada al 112 de un empleado del mismo. Junto a ellos también se personaron efectivos del SUMMA, que no acreditaron lesiones.Tanto el ex futbolista como su pareja prestaron declaración, pero no se presentaron denuncias por lo ocurrido.Según informa el diario El Mundo, los agentes se hicieron presente en el hotel por una supuesta agresión de Diego Armando Maradona a su pareja, Rocío Oliva.Fuentes consultadas por ABC de España, Rocío Oliva llamó a eso de las 08.30 de la mañana a la recepción del hotel denunciando que el exfutbolista le estaba agrediendo. Inmediatamente, los empleados llamaron al 112 y a la Policía.En poco tiempo, Maradona protagonizó dos incidentes. Horas antes de este incidente, Maradona ya se había encarado con un periodista en un restaurante de la ciudad al que dijo: "No te he pegado, si te pego no te queda nariz" y "Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido".Maradona lleva cuatro años con Rocío Oliva, aunque la relación que mantienen ha estado llena de idas y venidas. En una ocasión, en la que ambos se encontraban en Dubai, una discusión provocó que Maradona mandase a su novia de vuelta a Buenos Aires.Pero este incidente no ha sido el único, ya que han también han estado a punto de llegar a las manos. Un video publicado en 2014 en varios medios de comunicación mostraba cómo el argentino pegaba a su novia tras una discusión .En 2014 Maradona también denunció a Oliva por el presunto robo de joyas valoradas en 450.000 dólares.El astro se encuentra en la capital de España para asistir a la disputa este miércoles del encuentro de octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Napolés, uno de sus ex equipos.