DECLARACIONES

Envidia peronista: Duhalde comparó a Cristina con Menem

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró hoy, ante la posibilidad de que Cristina Kirchner busque una candidatura en las elecciones legislativas de octubre, que la ex mandataria "es el Menem del 2003" y agregó que su eventual postulación se concretará "siempre y cuando la justicia se lo permita".

"Cristina es el Menem de 2003. Tiene un piso y un techo muy altos", dijo Duhalde y, en tono irónico, aseguró que la ex presidenta podría competir electoralmente "siempre y cuando la justicia se lo permita", en una referencia a las varias las causas judiciales que avanzan contra la ex presidenta.Respecto al desempeño que el PJ podría tener en las próximas elecciones, Duhalde prefirió la cautela."Mucho va a depender de los gobernadores y senadores jóvenes: Hay un grupo de seis o siete dirigentes con posibilidades de un gran futuro político. Y aunque prefiero no dar nombres, yo hablo con todos. Va a depender de que se pongan de acuerdo y asuman el gran compromiso de unificar, de alinearse con un objetivo superador", señaló a Télam el ex presidente.Duhalde negó, además, estar detrás del armado de una lista peronista que juegue por fuera de la estructura del PJ en las legislativas.Ante las versiones que lo vinculan con el armado de una lista integrada por ex barones del peronismo bonaerense y así restarle votos al justicialismo, el ex presidente fue tajante: "Eso no es verdad, es una fantasía. Yo no estoy en ningún armado electoral".También le restó importancia a esa posible estrategia política: "Conozco a todos los protagonistas, hablo con ellos, pero me parece que hay más ruido que nueces", señaló en referencia a los ex intendentes Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Aldo Rico (San Miguel), Raúl Otacehé (Merlo) y al actual jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, quienes aparecen mencionados como posibles integrantes del armado."Si quisiera hacer algo electoral, lo haría dentro del PJ, pero yo ya no quiero competir por ningún cargo legislativo", dijo Duhalde.Sobre el papel que tendría en octubre el actual líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quién supo ser en otros tiempos su "niño mimado", Duhalde sostuvo que "si no abre el juego dentro del Justicialismo, no le auguro un futuro político en el 2019"."Yo tengo un aprecio especial por Margarita Stolbizer, no voy a hablar de ella porque realmente la aprecio mucho. No tengo nada que decir. Pero, sin el PJ, Massa no tiene 2019", remarcó en referencia al acuerdo electoral que mantienen la titular del GEN con el líder del Frente Renovador."Si tuviera que aconsejarlo hoy le diría que piense bien si juega dentro o fuera del PJ. Es una decisión muy personal. Sólo él puede tomarla. Pero le aconsejaría que lo haga, sabiendo que la masa del PJ es muy pesada", señaló."El (por Massa) es uno de los seis o siete dirigentes que tienen grandes chances políticas a futuro. Pero tiene que pensar bien y decidir qué hacer", indicó Duhalde.Respecto a los jóvenes intendentes del conurbano bonaerense, que a pesar de sus diferencias pregonan un discurso de "unidad partidaria", Duhalde concluyó que antes que nada "tendrían que terminar la escuelita. En general, les faltaría un escalón", y aseguró: "La primaria es el municipio, la secundaria es el Congreso y la universidad la hacés cuando llegás a gobernador."Sobre su propio papel, Duhalde dijo que está enfocado en la normalización del Partido Justicialista, que debería tener elecciones a fin de año o a comienzos del próximo."Estoy trabajando políticamente para la reorganización del Partido. Para su normalización después de años de involución. Porque cuando un partido lleva tanto tiempo involucionando, hay que trabajar con todos para poder llegar a hacer un gran acuerdo".Además, en referencia al convenio de cancelación de deudas entre el Gobierno y el Correo Argentino, Duhalde dijo que si es cierto que el presidente Mauricio Macri desconocía el entendimiento "tiene que echar al subordinado que firmó"."No hablé con el presidente (Macri). Estuve de viaje, afuera. No sé bien los detalles, pero si es verdad que Mauricio Macri no estaba enterado de lo que se había acordado, tiene que echar al funcionario que firmó ese acuerdo", afirmó el ex mandatario.