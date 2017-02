NINGUNEO

Desde el monzoismo le bajan la espuma al rol de Durán Barba: “Para eso cobra, para dar charlas y asesorar”

Luego del encuentro que el consultor encabezó junto a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri esta mañana en Vicente López, donde bajó línea a los intendentes de cómo comunicar la campaña, un legislador bonaerense que responde a Emilio Monzó le restó importancia a la figura del especialista y aseguró que “el problema está cuando el asesor quiere hacer política”.

La aparición en el territorio bonaerense de Jaime Durán Barba no pasó desapercibida para el amplio espectro político y, sobre todo, para los distintos sectores internos de Cambiemos.Tiempo atrás, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, supo criticar la irrupción del ecuatoriano en los asuntos políticos de la fuerza que gobierna al país y la reunión de hoy reflotaron las miradas de reojo hacia el rol del gurú macrista.No obstante, en diálogo con La Tecla, un diputado del monzoismo le quitó importancia a la "bjada de línea" que hoy Durán Barba tuvo hacia los intendentes de la Provincia al señalar que "está bien que de charlas y asesore porque para eso cobra y le pagan, el tema es cuando quiere hacer política".En ese sentido, el legislador apuntó: "Nosotros consideramos que es bueno en lo que hace y lo respetamos mucho como comunicador, el problema es cuando cree que desde el marketing se resuelve todo y nosotros creemos que eso sólo resuelve una parte pero no los problemas de fondo que se solucionan haciendo política"."Hay que saber darle la importancia que se merece", agregó el diputado al tiempo que sostuvo que muchas veces se sobredimensiona su rol debido a que el Pro "es una estructura muy porteña con poca vocación política".En ese sentido, según pudo saber La Tecla, este jueves María Eugenia Vidal y Emilio Monzó llevarán adelante el almuerzo que quedó frustrado la semana pasada luego de que un virus la aquejara.Pero no sólo desde el monzoismo se manifestaron acerca del rol de Durán Barba. El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, también habló con La Tecla y señaló que "Durán Barba no va a manejar los hilos de la campaña"."Han insistido con ese tema desde un sector pero los que van a dirigir la campaña son Mauricio a nivel nacional y María Eugenia en la Provincia más los intendentes en cada uno de los distritos", finalizó el alcalde de Cambiemos.