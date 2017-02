FORO DE INTENDENTES

Macri y Vidal le marcan la cancha a los intendentes y Durán Barba trae un socio para diseñar la campaña

Según pudo saber LaTecla.Info, el gurú ecuatoriano ya organizó un nuevo encuentro en la Provincia para comenzar a diseñar la estrategia con miras a las urnas. Contará con la ayuda de uno de sus socios, Santiago Nieto, que viajará al país en los próximos días. Cuál será el mensaje a transmitir en la campaña.

El séptimo Foro de Intendentes de Cambiemos estuvo teñido por el año electoral. A diferencia de las ediciones anteriores, en las que se definieron cuestiones relativas a políticas públicas, en esta ocasión el tema central fueron los comicios de medio término que, para el oficialismo, significa la revalidación de la gobernabilidad.Por ello, el presidente Mauricio Macri fue quien encabezó por primera vez el encuentro que tuvo lugar en Vicente López. Allí, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, "bajaron línea" para comenzar a poner en marcha la estrategia con miras a las urnas."Nos dijeron que tenemos que aunar esfuerzos para empezar a trabajar y tener el mismo mensaje. Se definieron algunos criterios en la comunicación y mensaje que se quiere dar. Básicamente, ver las cosas buenas que se han hecho, desde donde partió y la situación en la que nos encontramos", detalló a LaTecla.Info uno de los intendentes que participó del encuentro.Luego de la gobernadora y el presidente, tomó la palabra el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, artífice de la campaña electoral que llevó a Mauricio Macri a ganar las elecciones de 2015 y que buscará el "bicampeonato" en los comicios de medio término."Dio un pantallazo general y nos mostró un relevamiento que hicieron de todos los distritos de la Provincia, con la realidad de cada uno", contó el jefe comunal radical.En este sentido, se pautó un nuevo encuentro con características similares al Foro de Intendentes de este martes, en la que se espera la participación del principal socio de Durán Barba, Santiago Nieto, quien llegará a la Argentina en los próximos días para comenzar a diseñar la estrategia electoral."El mensaje va a estar centrado en las obras, haciendo hincapié en el 'estar', en la idea que no se puede reemplazar al dirigente local, al que conoce el lugar; se va a reforzar el objetivo de estar presente, escuchar y hacer; de darle importancia al equipo. Tenemos que marcar el camino, tomarse el tiempo. De dónde venimos, lo que se pudo hacer y hacia dónde vamos", reveló el intendente a LaTecla.Info.La cita comenzó a las 9 en el salón principal del Club Banco Provincia de Vicente López, donde también están presentes el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr."Los Intendentes han conformado éste Foro para trabajar y debatir en conjunto sobre las distintas problemáticas que comparten de la gestión en sus municipios. El tema central de hoy es la Vivienda y nos acompañan funcionarios de Nación y de Provincia para coordinar mejor las políticas entre los 3 niveles de Gobierno", señaló a LaTecla.Info el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, en la previa del encuentro."Estos espacios son muy importantes porque nos permiten compartir y comparar experiencias para ir mejorando la gestión que es lo que finalmente tiene impacto sobre la vida diaria de la gente. Es muy importante que el diálogo entre la Nación, la Provincia y los Municipios sea franco y que tenga como eje principal los problemas de los vecinos", añadió.Asimismo, indicó que "en esta ocasión el Foro cuenta además con la presencia de la Gobernadora Maria Eugenia Vidal y del Presidente Mauricio Macri porque es importante que ellos también escuchen a los Intendentes para que todos juntos y cada uno desde su lugar pueda aportar soluciones a los problemas de la gente".Si bien las elecciones no aparecen en la agenda oficial, los foros son un espacio ideal para bajar lineamientos de campaña en un año electoral. Tal como publicó LaTecla.Info, la estrategia electoral del presidente Mauricio Macri será intentar levantar su imagen en la provincia de Buenos Aires, en donde hará mayor hincapié a lo largo de este año.Para lograrlo, aprovechará la alta imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense e intentará mostrarse con ella la mayor cantidad de veces posible.Las estrategias del PRO para las elecciones de medio término estarán centradas en las principales caras del partido: Macri, Vidal y Larreta. Serán ellos quienes lleven las riendas de la campaña, acompañados por los actuales intendentes, y los responsables de envalentonar a los candidatos.Hasta el momento, los elegidos del partido amarillo para integrar las listas son Jorge Macri (intendente de Vicente López); Gladys González (ex diputada nacional y actual presidenta de ACUMAR); y Facundo Manes (asesor ad honorem de Vidal y neurocirujano).La idea es clara. Si se gana la Provincia, se gana en el país. Eso, Macri lo tiene claro. No obstante, no goza de buena imagen en territorio bonaerense y por esta razón necesita del principal caballito de batalla de la Gobernadora: su Provincia.