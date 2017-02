INSTAGRAM

El Polaco y Silvina Luna muy mimosos en San Valentín

En el día del patrón de los enamorados, la actriz y modelo al fin blanqueó el romance con el cantante de cumbia.

Feliz día amor me alegras la vida ❤️👫💕😍@elpolaco_oficialsolyalma Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 8:51 PST

Feliz día preciosa ❤️️😍 Una publicación compartida de @elpolaco_oficialsolyalma el 13 de Feb de 2017 a la(s) 8:41 PST

"Sí, estoy enamorado. Hoy me siento bien. El amor es ser feliz, estar bien, estar contento. Cuando me separé de Vale (Valeria Aquino, su última pareja), tuvimos un montón de idas y vueltas. Conocía a chicas, pero estaba un día y no las quería ver más. Como que no te enganchás, no sé cómo explicarte. Y esta vez me enganché", con esas palabras, El Polaco blanqueó que está enamorado de la actriz y modelo Silvina Luna.El romance no estaba en los planes de nadie pero otra vez Cupido hizo lo suyo. Tras el blanqueo público y siendo que hoy es San Valentín, la propia modelo, Silvina, se la jugó y le dedicó un mensaje a su flamante novio.Lo hizo a través de una foto subia a Instagram. ¡Mirá!Silvina siempre es muy tranquila a la hora de blanquear romances. No le gusta gritarlo a los cuatro vientos y por lo general tiende a negar las informaciones periodísticas.Sin embargo, esta vez se dejó llevar por lo que siente su corazón y el verano vino con un amor bajo el brazo.No obstante, el Polaco le respondió con la misma foto y con este mensaje.