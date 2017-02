POLEMICA

D´Elía compara a Macri con Videla, siente que CFK va a ir presa y planea como "liberarla"

Desde su programa radial, el dirigente social advirtió que la ex presidenta podría caer presa el próximo 7 de marzo y llamó a organizarse para “disputar las calles, para discutir la liberación de Cristina y de la patria”.

“El 7 de marzo quieren meter presa a Cristina, me parece estar levantándome de una pesadilla, a ver si esto es cierto, una mierda la Argentina de hoy”, señaló el dirigente del partido MILES, Luis D´Elía, desde su programa radial matutino. En ese sentido, llamó a la militancia kirchnerista a tomar cartas en el asunto y no permitir que eso pase.Asimismo, consideró que “ellos (el gobierno) están pensando si la proscriben para que no se presente, o si la meten presa. Nosotros tenemos que tener un plan de contingencia, que hasta el último pibe sepa lo que tiene que hacer el día que a Cristina la metan presa, no se trata de salir corriendo a Comodoro Py, sino de organizar un plan de lucha que nos permita liberar a Cristina y liberar la patria”.“Cualquiera con sentido común puede advertir a donde vamos, este energúmeno (Macri) va a querer llevarnos a un enfrentamiento, no tiene ningún problema en derramar sangre de argentinos”, apuntó D´Elía. En tanto, redobló la apuesta y subrayó que: “tenemos que disputar las calles, y las urnas, para discutir la liberación de Cristina y de la patria”.En la misma línea, manifestó que “hay que sublevar la patria. Si tenemos que soportar a un mafioso hijo de puta y encima nos quieren meter presa a Cristina, se acabó el orden democrático, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.“Macri se siente como Videla, siente que es el dueño de la vida, de la libertad y de la agenda. Siente en su corazón lo mismo que Videla”, apuntó y cerró: “están acostumbrados a actuar de facto, ejercen una cultura de facto”.