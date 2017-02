¿QUÉ DIRÁ LA CHINA?

Escándalo por supuestos chats de Benjamín Vicuña con una modelo

El periodista Angel De Brito mostró en su programa la presunta charla de WhatsApp entre el novio de la China Suárez y la exchica Playboy. ¡Mirá los chats!

Sigan apoyando a Romi con su voto en la pagina de Mega.cl , es fundamental para asegurar su permanencia en el reality! Gracias a todos! Una publicación compartida de 💕🍦🍭 Romina Malaspina 🍭🍦💕 (@romimalaspina) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 6:46 PST

. 👉🏼 Contact 📩 professionalcontactsromimalas@gmail.com 👉🏼 Booking & Management @edufuentesmusic eduardofuentesmusic@gmail.com Una publicación compartida de 💕🍦🍭 Romina Malaspina 🍭🍦💕 (@romimalaspina) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:19 PST

. 👉🏼 Contact 📩 professionalcontactsromimalas@gmail.com 👉🏼 Booking & Management @edufuentesmusic eduardofuentesmusic@gmail.com Una publicación compartida de 💕🍦🍭 Romina Malaspina 🍭🍦💕 (@romimalaspina) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:18 PST

💕☀️🌴👙👒🌈🏖 Una publicación compartida de 💕🍦🍭 Romina Malaspina 🍭🍦💕 (@romimalaspina) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 6:44 PST

. 👉🏼 Contact 📩 professionalcontactsromimalas@gmail.com 👉🏼 Booking & Management @edufuentesmusic eduardofuentesmusic@gmail.com Una publicación compartida de 💕🍦🍭 Romina Malaspina 🍭🍦💕 (@romimalaspina) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:20 PST

La fama de Benjamín Vicuña esta vez le jugó en contra. Es que la modelo Romina Malaspina aseguró haber compartido una conversación íntima con el actor.Actualmente, el actor chileno está en pareja con la China Suárez, con quien, justamente, comenzó su relación entre rumores de infidelidades con su ahora expareja.Si bien desde que está con la China no se lo vinculó con otra mujer, en "Los Angeles de la mañana" difundieron supuestos chats con la ex Gran Hermano y modelo, Romina Malaspina.La mediática está participando en un reality de Chile y, por ese motivo, se comunicó vía WhatsApp con el actor "para pedirle consejos".La primera captura que se conoció dejó en evidencia que la charla recién estaba comenzando, ya que Romina le contaba a Benjamín que estaba en el programa que se transmite por canal trasandino Mega 28, y que estaba en un hotel de Santiago. "Te vas a quedar un par de meses, como mínimo", concluyó el supuesto Vicuña.Así, cuando la diosa le preguntó si estaba solo, la pareja de la China Suárez habría contestado enigmático: "Mejor no hablar de ciertas cosas", parafraseando el hit de Sumo. Hasta que la rubia se anima a consultarle al morocho si lo podía llamar por teléfono, a lo que él habría respondido: "Dale, pero en cinco minutos". Tras un lapso de 17 minutos, tiempo en el que habría transcurrido la llamada telefónica, Malaspina elogió a su amigo: "Muchas gracias por la data, sos un genio. Uh, se me cayó el cel… me ponés nerviosa… Ja, ja, ja".En las conversaciones se evidencia cierta confianza entre ambos, lo que en un principio hizo pensar que se conocían de antes.Ante el escándalo desatado por la difusión de los mensajes, sorpresivamente, Vicuña, se comunicó en vivo con Ángel de Brito para desmentir "categóricamente" la noticia."Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió. Está desmentido categóricamente y espero la desmentida de la otra parte, sino enviará la situación a los abogados", escribió."Lo desmiento categóricamente y enviaré carta documento por suplantación de identidad", completó.¿Quién es Romina Malaspina? Te mostramos algunas de sus fotos de su cuenta de Instagram: