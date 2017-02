ELECCIONES 2017

Los alfiles massistas ya militan la boleta "Massa-Stolbizer"

No hay dudas, ya son una fórmula. Sergio Massa y Margarita Stolbizer van a jugar juntos en las elecciones legislativas. Tras un par de apariciones juntos, incluso en lo de Mirtha, se decidieron a no ser solo una dupla parlamentaria, también electoral. Los alfiles del FR empujan el binomio

“La dupla de Margarita Stolbizer y Sergio Massa es la opción que atiende los problemas de la gente, no tienen otro objetivo que representar a los trabajadores”, resaltaron los diputados del Frente Renovador, Javier Faroni y María del Huerto Ratto, tras la agenda de actividades que compartieron los dirigentes en la ciudad de Mar del Plata.El diputado Javier Faroni valoró el trabajo en conjunto que llevan adelante los diputados nacionales y resaltó: “Sin dudas es una alianza de muchísimo peso no sólo por un gran trabajo que Vienen desarrollando en favor de las soluciones para la gente sino de un gran volumen electoral en todo el país y la provincia de Buenos Aires”.“Son los dos dirigentes políticos que más sensibilidad tienen con respecto a lo que está viviendo el argentino y no sólo con experiencia sino con una transparencia en todos sus años de trabajo”, aseguró Faroni.Por su parte, María del Huerto Ratto valoró: “Como diputada del bloque del Frente Renovador me parece una muy buena dupla, Margarita Stolbizer es un ejemplo de transparencia y coherencia entre lo que dice y hace”“Entre los dos sectores podemos aportar muchas cosas que tiene que ver con la agenda de la gente, tanto el GEN como el Frente Renovador, tienen sensibilidad social para poner en agenda los temas que les interesa y les preocupan a la gente”, aseguró Ratto.Finalmente, destacó que “son políticos que no están descolgados de la realidad; caminan, salen, andan, entienden los problemas que tienen la gente, lo que pasa con los trabajadores, con las pymes, las diferencias de los sectores agropecuarios y la realidad económica que viven los vecinos".