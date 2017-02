CUMBRE

A la espera del congreso del PJ, el FPV de Diputados se reúne con la unidad en el horizonte

Según pudo saber La Tecla.Info, este martes se dará un encuentro fundamental para unificar los bloques y dejar las diferencias de lado. Kirchneristas buscan dar el primer paso.

Con el congreso del Partido Justicialista en el horizonte, el peronismo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, daría un paso clave para alcanzar la unidad y dejar las diferencias de lado.Según confiaron a La Tecla.info desde el mismo espacio, el bloque del Frente para la Victoria se reunirá este martes con el objetivo de dar el primer paso de cara a la posible unificación en un solo frente legislativo. Así lo señalaron desde el sector más ligado al kirchnerismo, que informaron que el cónclave tendrá como objetivo “avanzar en la unidad”.Asimismo, si bien no hay nombres que suenen como posibles nuevos conductores del espacio, una de las opciones que se manejarían es la de Juan José Mussi. El dirigente histórico de la tercera sección aparece como la figura que podría aglutinar a los espacios más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.En ese marco, la reunión para esta semana no será algo inocente, ya que la verdadera mirada está puesta en el congreso del PJ en Santa Teresita, que se desarrollará el sábado 18 de febrero.Así las cosas, y en caso de resultar positiva la cumbre previa de los Diputados peronistas, la unificación del bloque podría comenzar a resolverse en el Congreso del PJ. En el caso contrario, las negociaciones y las conversaciones se mantendrían con la aspiración de consolidar un único espacio.“Bregamos por la unidad, por lo tanto estamos a la espera de nuevas reuniones”, señaló uno de los hombres más ligados a la agrupación territorial La Cámpora.Cabe destacar, que a mediados de diciembre de 2016, desde el bloque del Frente para la Victoria habían minimizado la votación dividida respecto al Presupuesto 2017 para María Eugenia Vidal y dieron los primeros indicios de alcanzar la unidad.En aquella oportunidad, la legisladora Lucía Portos, había expresado a La Tecla.Info que: “la cuestión política no se determina en un voto, sino en el camino común que se fue construyendo en términos de análisis y razonamiento”. En dicha situación, los legisladores con responsabilidades con intendentes acompañaron positivamente el presupuesto (Juan José Mussi, Marisol Merquel, Karina Nazábal, Marcelo Torres y Aníbal Regueiro), hecho que no repercutió negativamente en el bloque y la unidad.De esa manera, el peronismo de la Cámara Baja tendrá una cumbre clave de cara al futuro del partido y la estrategia electoral.