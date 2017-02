CAMARA BAJA

Diputado peronista asegura que la legislatura puede destrabar las negociaciones paritarias entre docentes y Estado

El diputado Mario Giacobbe (Bloque Justicialismo Bonaerense), volvió a reclamar al igual que el año pasado, la creación de un organismo imparcial previsto en la Constitución para las negociaciones laborales estatales que permitiría que los docentes negocien las paritarias sin afectar el inicio de clases.

Mario Giacobbe volvió a insistir con la necesidad de que se cree un organismo imparcial para el tira y afloje paritaria que posibilite el normal inicio de clases.“Tanto desde el Ejecutivo como desde la Legislatura, estamos en deuda con la creación de este organismo imparcial que establece la Constitución para la negociación de las paritarias estatales. Esto permitiría que no se prolongue el conflicto docente y se garanticen los 180 días de clases establecidos por ley”, sostuvo el legislador.Y agregó: “Es cierto que hay que salvaguardar el derecho de los trabajadores, pero también hay que cuidar el derecho de los chicos a tener una educación sin que pierdan días de clases”.En ese sentido, Giacobbe destacó que “el artículo 39 inc. 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé la creación de este organismo imparcial que garantizaría el derecho a las negociaciones paritarias de los empleados estatales con la intención de evitar que se pierda el equilibrio entre lo que es el legítimo derecho a la huelga y la protesta”.“Este equilibrio –inisitió Giacobbe– es darle racionalidad a la protesta en el caso de que se llegue a un escenario de conflicto, y ese conflicto lo tiene que dirimir este organismo imparcial. Hay que sancionar de manera urgente esta ley y constituir este organismo que no es complejo, es simplemente convocar a un listado de conjueces con un reglamento para la aplicación de la ley”.El diputado también consideró “podríamos estar votando en breve esta ley para que el organismo entre en vigencia. Esto es lo que hoy necesita el Estado: un árbitro imparcial para la discusión salarial entre los docentes, los judiciales y los estatales en general. Es inadmisible que no lo hayamos hecho hasta ahora y debemos hacerlo de manera rápida”.“Es el Ejecutivo provincial el que debería impulsar el proyecto para garantizar el comienzo de clases. Hasta ahora la iniciativa no tuvo eco en el gobierno provincial ni en la Legislatura”, comentó Giacobbe.