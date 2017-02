ENCUESTA

Los jóvenes le dan la espalda al oficialismo y la imagen del Gobierno continúa en picada

Según la consultora Synopsis, la intención de voto al oficialismo bajó por tercer mes consecutivo y ganan terreno los indecisos. Los mayores de 50 años mantienen su voto de confianza hacia el Gobierno.

“Como sucede en los últimos tres meses, la intención de voto del oficialismo sigue cayendo alcanzo el 34,5%, pérdida que infla el nivel de indecisos (23,3%)”, expresa la encuesta realizada por Synopsis acerca del escenario actual de cara a las elecciones de medio término.Una cuestión para destacar es que, la intención de voto a otra fuerza política se mantiene en torno al 42%, apoyada mayoritariamente por los jóvenes y por los votantes de principalmente el Gran Buenos Aires e interior de la Provincia”.“Por su parte, los mayores de 50 años mantienen su voto de confianza hacia el Gobierno, al igual que CABA e interior del país”, añade la consultora al revelar los resultados de su informe.En cuanto a las principales preocupaciones, la inflación encabeza la lista, pero el desempleo es la mayor problemática dentro de los jóvenes que no apoyan al Gobierno; mientras que para quienes se consideran oficialistas, las mayores preocupaciones son la corrupción y la inseguridad.Estos resultados se condicen con los publicados por Ricardo Rouvier & Asociados, que planteó que ante dos escenarios posibles en la futura contienda electoral de mediados de año y en ambos, el peronismo se quedaría con la victoria.Conforme al sondeo realizado mediante 1200 encuestas telefónicas, en el primer escenario, la dupla que se impondría sería la de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora y Daniel Scioli como diputado. La ex mandataria y el ex gobernador bonaerense arrastrarían el 35,6 por ciento de los votos.En el segundo escalón, aparece la alianza entre Sergio Massa, ocupando la cabeza de la lista de senadores, y Margarita Stolbizer, como diputada, con un caudal de 28,4 por ciento de votos. Es decir, siete puntos debajo de CFK-Scioli.El tercer escalón del podio es para el oficialismo con la candidatura de Elisa Carrió a Senadora y de Cristian Ritondo a diputado. La líder de la Coalición Cívica – ARI y el ministro de Seguridad contarían con 21,3 por ciento de adhesiones, a 14 puntos de los ganadores.