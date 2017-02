LA PLATA

Sigue la novela: apelan la libertad de Mariano Bruera

El fiscal de Casación Carlos Altuve apeló la decisión del Tribunal de Casación de feria que, semanas atrás, dejó en libertad a Mariano Bruera, el hermano del ex intendente platense, Pablo Bruera, y a otros tres ex funcionarios municipales acusados de pedir coimas a vecinos a cambio de la rezonificación de tierras para PROCREAR.

En efecto, tal como publicó LaTecla.Info, la Cámara de Casación penal de La Plata ordenó liberar a Mariano Bruera, Enrique Sette, Roberto Moreno y Gustavo Petró, quienes habían sido detenidos por presunto pedido de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al Pro.Cre.Ar, informó la defensa del hermano del ex intendente de la capital bonaerense.Alejandro Montone, el abogado, había presentado un recurso de Habeas Corpus ante Casación para pelear por su libertad. Un día antes de su liberación, Pablo Bruera organizó una marcha junto al concejal Gabriel Bruera que salió desde el Partido Justicialista bonaerense y se dirigió a la fiscalía, acusando persecución judicial auspiciada por el oficialismo.La causa por la que se lo investiga sigue los pasos de un presunto pedido de coimas para la rezonificación de terrenos destinados al plan Procrear.Por el caso, en 2014, el fiscal Jorge Paolini ya había allanado la subsecretaría de Planeamiento urbano, la sede de Control Urbano y las oficinas que, en ese entonces, ocupaba Mariano Bruera.Cabe destacar que no está sólo en esta situación. Ya en a en ese momento, Paolini había solicitado la detención de los seis funcionarios involucrados en su investigación: el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el ex director de Planeamiento Roberto Moreno; y los ex empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra y el hermano del ex alcalde platense.