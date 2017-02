¡BOMBA!

Romance PRO: Rosario Ortega de novio con el hijo de...

Luego de su comentado noviazgo con Martín Lousteau, la hija menor de Palito volvió a encontrar el amor en un muchacho cercano a la política, aunque en esta oportunidad, 7 años menor que ella.





Luego de un largo tiempo de soltería, Rosario Ortega encontró el amor al lado de Lautaro Cura, el hijo de la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Según informó el sitio Big Bang News, los tortolitos mantienen un romance oculto desde hace tres meses porque el muchacho cultiva un bajísimo perfil y no quería exponerse.El hecho de que Martín Lousteau, ex novio Rosario, forme parte hoy de las filas del PRO es solo una coincidencia, ya que el perfil de Lautaro es completamente distinto. El joven estudió Ciencias de la Comunicación, comparte con Rosario la pasión por la música y no quiere saber nada con la política.A diferencia de Lousteau que le llevaba casi 15 años, Lautaro tiene 25, 6 años menos que ella. Si bien frecuentan bares Palermo y tienen una agitada vida social, aún nadie logró tomarles una foto juntos.