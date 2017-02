EL ROMANCE DEL AñO

Goldie Hawn confirma que su hija, Kate Hudson, está con Brad Pitt

Goldie Hawn habría dicho que Brad y Kate están "planeando la manera de formalizar la relación y hacerla pública"

Desde que el pasado mes de septiembre se hiciera pública la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, muchas son las mujeres que se le han atribuido al actor de Hollywood. Sin embargo, hay una que ha sonado con más fuerza durante estos meses: Kate Hudson.Ninguno de los dos protagonistas ha hablado acerca de este affaire que, sin embargo, ha confirmado por sorpresa la madre de Kate, Goldie Hawn. “Brad y Kate han estado muy unidos en los últimos tiempos y su relación es muy romántica. Se están preparando para revelar su romance en el mundo después de haber estado viéndose en secretos durante algún tiempo”, habría revelado la veterana intérprete a Yahoo.Además de dar la buena nueva, la veterana actriz habría dicho también que Brad y Kate están "planeando la manera de formalizar la relación y hacerla pública". Sin duda, una buena noticia para el intérprete que demuestra así que ha conseguido superar el largo proceso de separación.Brad y Kate tienen mucho más en común que su profesión. Los dos tienen hijos de anteriores relaciones, él seis de su matrimonio con Angelina Jolie y ella dos, Ryder y Bingham. Una cifra que, de seguir adelante con el noviazgo, podría aumentar, pues Hudson llegó a confesar que "quiero más hijos, entre cuatro y seis. Me encantan. Me encanta la locura. Me encanta el caos y reír con ellos".