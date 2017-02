INUNDACIONES

El agua volvió a la Provincia y generó problemas en Villegas

La lluvia caída desde la madrugada del domingo afectó a varias zonas. General Villegas fue la más afectada por el mal clima, inclusive los vecinos debieron ponerse al frente de las tareas preventivas para evitar inundaciones. Hay cortes de ruta.

Las lluvias caídas durante el último fin de semana volvieron a traer problemas para los vecinos de General Villegas. Es que, el temporal que azotó la región durante el domingo y la madrugada de este lunes, produjo el desborde del Río V.En particular, las zonas que mayores inconvenientes presentaron fue la de Emilio Bunge y la ruta que une a dicho pueblo con Coronel Charlone. Según informó Distrito Interior, los mismos vecinos debieron tomar cartas en el asunto y actuar preventivamente para evitar que el agua no llegue a sus casas.A pesar de ello, el cauce incrementó de tal manera, que además de anegar por completo los caminos rurales, llegó a ingresar a algunos domicilios. “Las perdidas son incalculables”, señalaron desde el distrito.La nueva inundación en Villegas volvió a poner en el ojo de la tormenta a la gestión comunal de Cambiemos, a cargo de Eduardo Campana. Es que, la última inundación se produjo hace poco menos de un mes y acusaron que en ese lapso no se realizaron medidas para que el distrito no se vuelva a ver afectado.Cabe destacar que, el municipio es uno de los integrantes de la nómina de partidos en emergencia agropecuaria dictada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.