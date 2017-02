LOS ÁNGELES

Grammy 2017: los ganadores y los looks de las más famosas

En la 59 edición de la entrega de los premios Grammy, la ceremonia que distingue a los mejor de la música, los artistas desfilaron por la alfombra roja en Staples Center de Los Ángeles. Mirá las fotos y conocé a los ganadores de la noche.

Súper ochentosa, #CelineDion en los #GrammyAwards2017. #Grammy2017 Una foto publicada por Revista Mustique (@revistamustique) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 5:52 PST

Mmm...#Jlo y un vestido que nos deja signos de pregunta. ¿Para vos, sí o no? #Grammys2017 Una foto publicada por Revista Mustique (@revistamustique) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 5:49 PST

#Rihanna y un look para el olvido en los #Grammys2017. Una foto publicada por Revista Mustique (@revistamustique) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 5:48 PST

#LadyGaga y un outfit distinto. ¿Te gustó? #Grammys2017 #GrammyAwards Una foto publicada por Revista Mustique (@revistamustique) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 5:51 PST

Hello 🎶👋. #Adele has arrived at the #GRAMMYs—and she's seriously SO BEAUTIFUL. |📷: Jordan Strauss/Invision/AP Una foto publicada por People Magazine (@people) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 3:29 PST

A gente sentiu o impacto! #DemiLovato deslumbrante no tapete vermelho. #GRAMMYs Una foto publicada por Rádio Mix FM (@radiomixfm) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 4:49 PST

We love when @katyperry makes us blush in @tomford 👄 #grammys #fashion #tomford #katieperry #metallic #blush #fitzfavs #redcarpet Una foto publicada por Fitz (@yourfitz) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 5:37 PST

QUEEN B 👑 with that super long hair - A look that will be trending, in 2017 🙌🏻 #beyoncé #grammys #hairtrends Una foto publicada por Hairhouse Warehouse (@hairhouseaustralia) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 2:23 PST

Trece mil músicos profesionales fueron los encargados de elegir lo mejor de la industria musical para la 59 edición de los Premios Grammy, que se realizó en el Staples Center de Los Ángeles. Adele se quedó con los cinco premios en los cuales había sido nominada, relegando a Beyoncé, quien competía en nueve categorías.Hubo cinco premios póstumos para David Bowie. Diego Torres, más Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur con Illya Kuryaki & The Valderramas, representaron a la música nacional, aunque no pudieron obtener un gramófono en sus respectivas categorías.Estos son los máximos ganadores de la noche:Álbum del añoAdele, 25Grabación del añoAdelle, HelloCanción del añoAdele, HelloMejor álbum Urbano ContemporáneoBeyoncé, LemonadeMejor canción de RockDavid Bowie, BlackstarMejor actuación de Dúo/Grupo de PopTwenty One Pilots, Stressed OutMejor nuevo artistaChance the RapperMejor álbum de RapChance The Rapper, Coloring BookMejor solista de Música CountryMaren Morris, My CourchMejor disco de PopAdele, 25Mejor álbum Vocal Pop TradicionalWillie Nelson, Summertime: Willie Nelson Sings GershwinMejor disco de Dance / ElectrónicaFlume, SkinMejor actuación solistaAdele, HelloMejor disco de RockCage the Elephant, Tell me I'm prettyMejor disco de Música AlternativaDavid Bowie, BlackstarMejor álbum de Rock Urbano Alternativo LatinoiLe, IlevitableMejor disco de Pop LatinoJesse & Joy, Un besito másMejor video musicalBeyoncé, FormationAdemás, te mostramos los looks de las cantantes más famosas en la alfombra roja: