Ante un difícil panorama, Macri vuelve al Conurbano junto a Vidal

Tras darse a conocer la condonación de deuda al Correo Argentino, empresa manejada por su familia, el Presidente de la Nación y la Gobernadora pisarán una de las zonas más calientes de la Provincia. Será a las 9 horas en San Miguel, distrito amigo, el Centro de Desarrollo Infanto-Familiar "Abriendo Alas".





El centro que recibe a 104 niños de entre 45 días y 3 años, y a sus familias, tiene por objetivo generar un espacio que promueva la equidad de oportunidades y colabore en el desarrollo integral de los más pequeños. Trabaja a través de la estimulación, la nutrición, el afecto y el acompañamiento.Abriendo Alas fue creado en el 2015 y depende de la Coordinación de Primera Infancia, Niñez y Familia municipal, actualmente a cargo de Jaime Méndez, quien asumió al frente de San Miguel en reemplazo de Joaquín De la Torre, cuando éste fue convocado por la gobernadora María Eugenia Vidal para integrar su Gabinete.Tal como publicó LaTecla.Info, la estrategia electoral del presidente Mauricio Macri será intentar levantar su imagen en la provincia de Buenos Aires, en donde hará mayor hincapié a lo largo de este año.Para lograrlo, aprovechará la alta imagen positiva de la gobernadora María Eugenia Vidal en territorio bonaerense e intentará mostrarse con ella la mayor cantidad de veces posible. Por ello, este lunes encabezará una actividad en el distrito de San Miguel, administrado por el ex massista.Las estrategias del PRO para las elecciones de medio término estarán centradas en las principales caras del partido: Macri, Vidal y Larreta. Serán ellos quienes lleven las riendas de la campaña, acompañados por los actuales intendentes, y los responsables de envalentonar a los candidatos.Hasta el momento, los elegidos del partido amarillo para integrar las listas son Jorge Macri (intendente de Vicente López); Gladys González (ex diputada nacional y actual presidenta de ACUMAR); y Facundo Manes (asesor ad honorem de Vidal y neurocirujano).La idea es clara. Si se gana la Provincia, se gana en el país. Eso, Macri lo tiene claro. No obstante, no goza de buena imagen en territorio bonaerense y por esta razón necesita del principal caballito de batalla de la Gobernadora: su Provincia.La tarea no será fácil, más aún teniendo en cuenta el reciente escándalo desatado por la condonación de una deuda de 70 mil millones de pesos que Correo Argentino –empresa que administró su familia- mantenía con el Estado.Asimismo, los indicadores económicos dejan en evidencia la profundización de la crisis laboral, tanto en la Provincia como en el resto del país.