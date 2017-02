A DISTENDERSE

Los parecidos del mundo político

En un año donde la intensidad y la tensión no van a dar el brazo a torcer, La Tecla pone un poco de humor a las discusiones en la provincia de Buenos Aires.

El corriente será un año de muchas definiciones, negociaciones a toda hora y muchos tironeos; ya sea en la gestión diaria, entre el oficialismo y la oposición, e incluso puertas adentro en cada espacio. Ninguna fuerza quiere dejar nada librado al azar y todos hablan con todos.Por una parte, Sergio Massa y Margarita Stolbizer tratan de ponerse de acuerdo para conformar, o no, un frente electoral. Por otro lado, el Gobierno tiene la difícil tarea de consolidar un candidato que lo lleve a la victoria.¿El peronismo? Quizás sea el sector que tenga que afrontar la mayor de las tensiones: internas sí o no, Cristina sí o no; entre otras discusiones que dará puertas adentro.En un 2017 que se muestra con muchas complicaciones y en el que la rosca política no va a descansar un minuto, La Tecla pone su granito de humor para que la dirigencia bonaerense se distienda al menos unos segundos.