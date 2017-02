ELECCIONES 2017

Mario Ishii: “Esto es el PJ, no somos amarillos”

El intendente de José C. Paz asegura que la única intención que tiene el armado de la Unión Celeste y Blanco es participar de las próximas elecciones ante un peronismo que comete el error de “no abrir las puertas”.

En diálogo con La Tecla, Mario Ishii, intendente de José C. Paz y uno de los principales armadores del aglutinamiento peronista detrás de Unión Celeste y Blan-co, señaló que esta conjunción de dirigentes, referentes y alcaldes identificados con el pejotismo “no cuenta con la complicidad de Maria Eugenia Vidal”.“Este es el PJ, no somos amarillos”, indicó Ishii, quien consideró además que el objetivo que persigue este armado es el de jugar en las legislativas de octubre. “Nosotros queremos participar de la elección, y si no se nos permite una elección dentro del PJ, vamos a jugar igual, como corresponde”, subrayó.El intendente también esquivó la polémica al evitar pronunciarse sobre la candidatura de la expresidenta: “Nadie dijo de apoyar o dejar de apoyar a CFK. Yo no tengo problemas con ningun compañero, lo que quiero es que los compañeros hagan bien las cosas. El error del peronismo es que no ha abierto las puertas, se va cerrando y, por ende, se van yendo los compañeros”.En ese sentido, Ishii consideró que “al peronismo hay que armarlo, porque en la actualidad, el 75% de los peronistas están afuera del partido, y es necesario hablar con todos”.Al respecto, el referente del nuevo armado pejotista sostuvo que “en Unión Celeste y Blanco nadie tiene la puerta cerrada”, y confirmó que el espacio tiene la intención de sumar a alcaldes vecinaslistas o gente que provenga por fuera de la mística peronista. “Estamos charlando y trabajando con todos aquellos que quieran sumarse a un espacio que entienda y colabore con garantizar la gobernabilidad actual”, argumentó. A propósito, el lanzamiento del partido sería en marzo.