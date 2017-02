DIALOGOS

García de Luca: "Estamos haciendo las cosas bien, vamos por un buen camino"

El secretario del Interior de la Nación evaluó la gestión y aseguró que "los argentinos somos impacientes. Hay temas que no se pueden solucionar de un día para el otro". La otra parte de la entrevista con La Tecla.

-Que las cosas no hayan salido inmediatamente como el Gobierno pretendía, por ejemplo, la reactivación económica, ¿tiene que ver todo con la pesada herencia?-Sin duda que lo que recibimos fue mucho más grave de lo que teníamos en mente, y eso no implica que no hayamos cometido errores. También hay que decir que los argentinos somos impacientes. Hay temas que no se pueden solucionar de un día para el otro. Si no caemos en las promesas milagrosas, como pasaba en los noventa, que nos decían que “mañana” íbamos a estar entre los mejores países del mundo. No es así. Por supuesto que nos hubiese gustado solucionar muchos temas antes, pero no es sencillo. Tenemos errores, y parte del avance es reconocerlos y encararlos. Estamos haciendo las cosas bien, vamos por un buen camino.-Muchos opositores dicen que vamos camino a los ‘90…-Son falsos relatos mediáticos de determinados sectores políticos que no tienen ningún tipo de asidero. Lo que hacemos es tratar de resolver los problemas de cloacas, de agua y tantos otros que esas personas que nos acusan de ir camino a los ‘90 no hicieron durante tantos años. No hay que escuchar esa búsqueda de atraso permanente, son los que provocaron incalculables injusticias.-Desde La Matanza se quejaron fuerte por la “discriminación” del gobierno para con los municipios de la oposición…-En lo que respecta a cloacas, viviendas, el metrobus y en tantos otros ítems de gestión, nosotros invertimos más en La Matanza que el kirchnerismo. Hay que ir a los hechos. Ese discurso que pretenden instalar es parte de la discusión mediática y nada más.-¿Cómo están las cosas con tu intendente, Guillermo Britos? Suele criticarte fuerte.-No hay una cuestión personal. Nunca tuve una relación personal, ni siquiera una charla; por ende, no hay nada que mejorar. Sí creo que Chivilcoy está teniendo dificultades a nivel municipal. Yo estoy en el Ministerio del Interior y Obras Públicas y quiero trabajar para mi ciudad. Y en eso sí hay un problema en la relación de gestión, ya que hace algunos meses recién llegaron los primeros proyectos del Ejecutivo, que ingresaron a través de la mesa de entradas de una secretaría. Me gustaría que, al igual que otros jefes comunales del país, el intendente de Chivilcoy presente proyectos y consiga obras; pero eso no sucede.-Cómo coterráneo, ¿podés decir que Randazzo tiene legitimidad ante la sociedad? Todavía quedan algunos que lo relacionan con Cambiemos…-Al “Flaco” lo respeto. Lo conocí mucho durante la Gobernación de Felipe Solá, cuando él era ministro de Gobierno. Pero él, claramente, no es coherente con el proyecto del Presidente, ha sido crítico.-¿Cristina puede reorganizar al peronismo?-Sí, también.-¿Cómo ves una primaria Randazzo - CFK?-Es una de las alternativas; pero creo que mucho del votante de Florencio es parte del kirchnerismo. Tendrían que decidir para dónde van: si para el lado del peronismo histórico o para el lado del peronismo K.-Pero el partido se muestra unido y tiene a sus autoridades actualmente, más allá de que no sean gobierno.-Esas autoridades no existen. Al peronismo, a nivel municipal lo conduce el intendente; a nivel provincial, el Gobernador; y a nivel nacional, el Presidente. Hoy, el peronismo no tiene al Gobernador ni al Presidente, con lo cual es muy difícil ver quién asigna y reasigna los premios y castigos.-¿Imaginás a CFK candidata?-Es una actora clave, va a tener un rol preponderante. Me parece que hasta último momento no va a definir si va en una lista o no. ¿Qué pienso yo? Que va a ser candidata por Santa Cruz. Más allá de eso, en el proceso electoral del peronismo en su conjunto, su papel va a ser fundamental; por ejemplo, en la confección de las listas, en la elección de los candidatos a nivel municipal.