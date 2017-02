ENTREVISTA

Para el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, “en este gobierno no hay ‘látigo y chequera“

En otro tramo de la conversación entre este medio y Alex Campbell, el funcionario aseguró: “Este gobierno provincial va a ser el mejor de los últimos 50 años”.

El subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales no ahorra en elogios para con la Gobernadora y el Presidente. Apuesta fuerte a la elección venidera y ya piensa en 2019. Le pone todo a la gestión-¿Está preparada la Provincia para hacer frente a un temporal tan grande y tan abarcativo como el del fin de semana?-Cuando asumimos, en el depósito había 39 colchones para atender cualquier emergencia; hoy hay 40 mil. Tenemos helicóptero sanitario, hemos comprado botes, nos hemos equipado y armamos un equipo de emergencia, que no solamente trabaja con Desarrollo Social e Infraestructura, sino también con el Ministerio de Gobierno. Con las lluvias pusimos al equipo a comunicarse con cada uno de los intendentes para ver qué necesidades tenían. El secretario de Energía enseguida estuvo a disposición porque había cortes de luz en muchísimos lugares.-¿Esto es parte del cambio que ustedes dicen se lleva adelante?-Hay intendentes que se mostraban sorprendidos cuando los llamábamos para preguntar por si necesitaban algo, porque no llamábamos sólo a los intendentes de Cambiemos. Con los del FpV, que en lo concerniente a la política estamos muy alejados, en este caso, para enfrentar la emergencia, estuvimos cerca.-Si Vidal te pregunta por la fórmula de senadores, ¿a quién le recomendás?-Tenemos excelentes candidatos, como puede ser Jorge Macri, Facundo Manes o Gladys González. Creo que hay muy buenos referentes y muy buenos dirigentes que tienen posibilidades de ser candidatos. No va a ser un problema. Tenemos que trabajar, consolidar los equipos como lo venimos haciendo. El objetivo es terminar las más de setecientas obras que empezamos el año pasado. Nuestro desafío es cambiarle la vida a la gente, no estar pensando en candidaturas. La gente nos va a votar porque pensamos en ellos y nos ocupamos día a día de la gestión.-¿Está bien con los 135 municipios que existen en la actualidad o hacen falta divisiones, como es el caso de La Matanza, Lomas de Zamora o Almirante Brown?-Es un debate que hay que dar. Pusimos a trabajar a la Universidad Nacional de La Plata sobre la división de algunos municipios, para estudiarlo y profundizar y que no se trate solamente de una especulación política. En el caso de La Matanza, por ejemplo, creo que se hace difícil con un millón de habitantes poder estar cerca de la gente. Nosotros creemos mucho en la cercanía de la política con el vecino, del dirigente con el vecino, y cuando es mucha la población se complica esa cercanía.-¿Cómo ves la actualidad del peronismo? ¿Creés que el PJ y el massismo pueden terminar juntos?-No, para nada. No imagino al massismo y al peronismo juntos. Lo que sí veo es a un justicialismo bastante fragmentado, con muchísimos dirigentes en diferentes posiciones; algunos con ganas de mirar hacia el futuro y en busca de la renovación y otros más aferrados al kirchnerismo que lidera Cristina Fernández. Esto es lo que se ve hoy. Espero que la renovación llegue, ya que hay muy buenos dirigentes, jóvenes, que tienen intenciones de cambiar la política argentina.-¿Hay posibilidades de armar mesas seccionales de la Primera y la Tercera o es más complicado hacer una síntesis?-Sí. Lo hemos hablado. Cuando terminemos de dar la vuelta en la Tercera, probablemente hagamos una seccional; y cuando terminemos en la Primera, también.-¿Ahí van a empezar las rispideces?-No, somos muy amplios. La idea es que estén todos adentro: FE, la UCR, la CC, el PRO y Unión Por la Libertad. También estarán los intendentes de nuestro espacio, los diputados y senadores, y los referentes que no ganaron pero que siguen siendo importantes y que apuntan a ganar la intendencia en 2019.-¿Cómo se llevan adelante esas negociaciones con tan poco tiempo para armar las nóminas? ¿Va a haber listas únicas?-La gente va a validar nuestra gestión en la próxima elección, por eso, el foco, desde el día uno, está en la gestión. No tengo duda de que el gobierno de Vidal va a ser el mejor gobierno de los últimos 50 años, porque se dedica a la gestión, porque su política es la mejor gestión.-Uno de los objetivos de estas mesas es hacer mayor hincapié en los distritos en los que se perdió. ¿Eso lleva a tener una peor relación con el intendente peronista o massista que lidera la Comuna?-Trabajamos en gestión con intendentes de otros colores políticos, pero también tenemos nuestros dirigentes dentro de esos distritos, y vamos a acompañarlos, sin mezclar la gestión y la parte política. La gente ya votó y ya eligió un cambio en más de 80 municipios; algunos para el lado de Cambiemos y otros para el lado del FpV, pero la gente eligió, y nosotros respetamos mucho eso.-¿No va a haber látigo y chequera con los distritos opositores?-Por supuesto que no; no lo hicimos el año pasado, no lo vamos a hacer este año. No es nuestro estilo. Y ése es el cambio que nosotros pregonamos. El trato igualitario con todos los municipios, los oficialistas y los opositores, es parte del cambio.