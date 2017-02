EL QUE AVISA, NO TRAICIONA

La UCR advierte a los distritos: “Vamos a aceptar una sola lista radical y las demás irán con boleta chica”

Tras la juntada del último jueves que aglutinó a referentes que responden a Daniel Salvador, el sector predominante del radicalismo endureció su postura contra Ricardo Alfonsin y se abroqueló en el intento de evitar internas.

No solo el reconocimiento de que existen fricciones en Cambiemos dejó como resultado el último cónclave radical. Tras la reunión que aglutinó al sector que responde al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, el radicalismo endureció su postura contra el diputado nacional, Ricardo Alfonsín.“Reafirmamos que somos parte de Cambiemos porque somos uno de los espacios fundadores del gobierno y por tal motivo vamos a buscar armar una lista única en legisladores provinciales y diputados nacionales”, sentenciaron desde el entorno cercano a Salvador.“Rechazamos la idea de las PASO que propone Alfonsin porque eso le haría muy mal al partido ya que el Pro tiene el aparato de la Provincia y la Nación y con esa fuerza pueden disgregarnos”, aclararon.En ese sentido, no obstante, sostuvieron que puede ser que para los ámbitos locales si no hay acuerdo, exista PASO pero advirtieron: “No se van a aceptar mas de una lista radical local, y los demás van con boleta chica”.