VIDEOCLIP

Tras la recuperación de Noah, Michael Bublé volvió a la música

Michael Bublé había prometido no regresar al trabajo hasta que su hijo Noah estuviera recuperado del cáncer de hígado que se le había detectado meses atrás... y el momento finalmente ¡llegó!

"Noah está libre de cáncer" fue el mensaje de texto que se reenviaron los integrantes más íntimos de la familia y al que Teleshow pudo acceder. Fue a principios de este mes, luego del duro momento lleno de incertidumbre que vivieron Michael Bublé y Luisana Lopilato. Por fin, las buenas noticias llegaron.Feliz con la evolución del pequeño, fruto de su amor con Luisana Lopilato, el artista canadiense lanzó el primer material del CD Nobody but Me.Ayer se pudo ver en Youtube el video oficial de "I Believe In You", uno de los nuevos temas de Nobody but Me, el disco que fue lanzado en octubre y que no pudo promocionar por la enfermedad de su hijo.Dirigido por el bailarín, coreógrafo y músico Derek Hough, el material visual cuenta la historia de dos niños que se enamoran y logran permanecer juntos hasta la vejez. Con imágenes emotivas que hablan del paso del tiempo y de la permanencia del amor, Bublé conmueve con una frase simple ("yo creo en vos").¡Poné play!