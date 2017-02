GABINETE

Producción: la leyenda del ministerio sin cabeza

Hace más de 60 días que la cartera de Producción está acéfala. Sectores industriales, productivos y de la oposición reclaman la designación de alguien al frente. Cómo funciona en el mientras tanto el área que condujo primero Jorge Elustondo, y luego Joaquín de la Torre.

El 1 de diciembre de 2016, Joaquín de la Torre abandonó el Ministerio de Producción bonaerense para asumir al frente de Gobierno. Por expreso pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, el exintendente massista tendría otra misión: ponerse al frente del armado territorial y oficiar de intermediario con los jefes comunales del oficialismo y la oposición.Este movimiento de fichas, no obstante, dejó vacante la cabeza de Producción. Tras la salida de De la Torre, nadie ocupó su lugar y, a más de dos meses, el ministerio no tiene ministro. Lo que sí tiene, en cambio, es alguien a cargo. Se trata de Agustín O’Reilly, actual subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, quien coordina acciones y actividades con el resto de las áreas que integran la cartera, hasta tanto se designe a un nuevo titular. Mientras tanto, quien firma las resoluciones y demás actos administrativos es el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís. “Estamos trabajando; no normalmente porque no hay ministro, pero muy bien coordinados con Sarquís y su gente. En todas las áreas estamos trabajando de manera normal, en el sentido que estamos llevando adelante los planes de gestión”, describió O’Reilly a La Tecla sobre la situación presente de Producción.“Por ahora, lo que nos pidieron, y lo que me pidieron a mí particularmente, es que permanezca coordinando el mi-nisterio en mi cargo, y en el futuro veremos cómo continuamos. Creo que, a pe-sar de que fue corta, fue muy buena la gestión que venimos llevando, valorada por los sectores de la producción y la industria de la Provincia”, añadió O’Reilly.Sin embargo, la acefalía del Ministerio de Producción no fue tan bien recibida como cree el subsecretario. Tanto desde la oposición bonaerense como de varios sectores industriales y productivos elevaron sus reclamos ante esta vacante, ya que aseguran no encontrar en el Gobierno quién los reciba y atienda sus inquietudes, más aún cuando el rubro registró números negativos durante todo 2016, y la constante baja en el consumo amenaza con la continuidad de sus actividades y medios de subsistencia.“El Poder Ejecutivo Provincial ha dejado a la deriva el desarrollo productivo bonaerense, con graves consecuencias sociales; no cumpliendo con una normativa que da un marco de diálogo y ejecutividad para la elaboración y ejecución de políticas productivas que generen riqueza y trabajo en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, facilitando el desarrollo local”, apuntó Aladino Benassi, titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), en una denuncia elevada a la Defensoría del Pueblo bonaerense.De acuerdo al informe elaborado por el Ejecutivo, al tercer trimestre de 2016, el índice de Industria Manufacturera registró una baja de 4,1% respecto de igual mes del año anterior. Asimismo, el acumulado de 2016 presentó una caída de 3,9% con relación a 2015, siendo los minerales no metálicos y textiles y cueros los rubros más afectados.Con estos números en la mano, el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados presentó un pedido de informes para que se precise y detalle “la vacancia actual en el cargo de ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, así como se señale los fundamentos para no designar otra persona; se comunique quién es actualmente el interlocutor y se manifieste cuántos empleados fueron despedidos desde el 1 de diciembre de 2016 hasta la actualidad”.En efecto, uno de los autores de la iniciativa, César Valicenti, consideró una serie de motivos por los que María Eugenia Vidal aún no designó un ministro de Producción. Entre ellos, el que toma mayor fuerza es que “lo tienen vacante como prenda de negociación para algún acuerdo político, como ya lo tuvieron a ese ministerio”, al designar a Joaquín de la Torre.Por ahora, la cabeza de la cartera sigue vacante, y la leyenda continúa.