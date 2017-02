REACCIóN JUSTICIALISTA

El PJ y la condonación de Macri a Macri: "Gobierna solo para ricos"

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, cuestionó con dureza al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a raíz de las denuncias iniciadas por un intento de condonación de la deuda de una empresa de su padre con el Estado.

“Macri sigue usando al Estado para darles rentabilidad a los suyos”, sostuvo Espinoza tras conocerse la condonación de deuda que el Gobierno hizo en favor de la empresa que controló el Correo Argentino hasta 2003, perteneciente a Franco Macri, padre del mandatario.El exintendente de La Matanza sostuvo en ese marco que el acuerdo “no solo no respeta las instituciones sino que una vez más demuestra que gobierna solo para los ricos”.A través de su cuenta de Twitter, Espinoza aprovechó la ocasión para cuestionar las políticas económicas del Gobierno, al sostener que “mientras aumentan las tarifas, se pierden puestos de empleo y nuestra gente vive cada día peor, Macri sigue usando al Estado para darle rentabilidad a los suyos”.Según el titular del PJ bonaerense, Macri “no solo no respeta las instituciones sino que una vez más demuestra que gobierna solo para los ricos, y no le preocupa el pueblo trabajador”.Fuente: DIB