¡HASTA CUANDO?

Hebe trató de "hija de puta" a Vidal y obtuvo respuesta

Otra vez Hebe de Bonafini se fue de boca. Otra vez un dirigente de Cambiemos fue víctima de los insultos de la titular de Madres de Plaza de Mayo. Antes le tocó al presidente Mauricio Macri. Ayer fue el turno de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

"Espero que todo el país se entere que Vidal, la gobernadora de la Provincia, es una falsa, una mentirosa, una hipócrita", dijo la señora del pañuelo blanco.Y agregó: "Va a los lugares en los que no le van a decir nada y la van a aplaudir. Quisiera saber si puede ir a La Emilia. Ojalá que vaya y no la dejen entrar por hija de puta".A diferencia de otras oportunidades, Bonafini tuvo respuesta. El encargado de salir a contestar no fue un Pro puro, pero sí un hombre de Cambiemos, el diputado provincial Lilito, Guillermo Castello."Hasta cuando, señora, seguirá abusando de nuestra paciencia? Hasta cuando seguirá atentando contra la Democracia?", se preguntó el diputado marplatense, a sabiendas de que puede haber contraataque del kirchnerismo más duro.Tiempo atrás, el mandatario nacional también la ligó de parte de Hebe. "Macri, pará la mano. Yo sé que esta noche no vas a poder dormir. Te van a llenar la cabeza de que te vamos a sacar. Te vas a caer solo, hijo de puta", enfatizó la militante K.