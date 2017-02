¿SE DEFINE?

Cristina trama reunirse con intendentes bonaerenses afines la semana que viene en el Instituto Patria

En medio de las especulaciones con una potable candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, la expresidenta analiza juntar a la tropa ultra K en Capital Federal. Hoy volvió a hacer pública su visión sobre la situación que se vive en el territorio bonaerense. “Si el peronismo quiere recuperar los distritos perdidos, la única forma de hacerlo es con ella como candidata”, señaló un intendente cercano.

“Por más que a ella no le guste hablar de candidaturas, ella sabe que es nuestra candidata y si el peronismo quiere recuperar los distritos perdidos, la única forma de hacerlo es con ella al frente”, le dijo hoy a La Tecla un intendente ultra K.Dentro de este contexto, trascendió que la ex Jefa de Estado planea juntar a los intendentes afines la semana que viene en una reunión que se llevaría adelante en el Instituto Patria.“La idea es hablar del panorama político actual, no creo que defina su candidatura”, consideró el alcalde. En primera instancia, el objetivo es que se reúnan todos los jefes comunales con pedigrí puro aunque, por el momento, no todos los celulares sonaron con el convite.“Hoy en día, CFK supera los 35 puntos”, aseguró la fuente consultada al tiempo que sentenció: “Si es candiata supera en votos a Vidal que está 10 puntos debajo cómoda”.Cabe destacar que de un tiempo a esta parte, CFK viene realizando con mayor frecuencia manifestaciones públicas sobre su visión del panorama provincial.De hecho, hoy cruzó a la gobernadora bonaerense y al intendente de La Plata al señalar que "mientras Garro disfruta del blindaje mediático que acompaña a la Gobernadora Vidal, los medios no hacen mención de la terrible situación que atraviesa La Plata. Tras el ciclón extratropical que afectó a 100 mil hogares, el municipio no atiende el teléfono y los platenses están abandonados, barrios con más de 50 horas sin luz y muchos de ellos también sin agua".Días atrás, la expresidenta también había opinado sobre el distrito estrella del Conurbano bonaerense: La Matanza.“La política económica nacional no trajo alegría a La Matanza. Sobre su calle principal Ignacio Arieta, se agolpan numerosos locales comerciales. Durante los años del kirchnerismo, de la mano de una política económica favorable al mercado interno la localidad de San Justo era un hervidero de personas, que sobre todo al volver de sus trabajos, pasaban a comprar”, supo publicar, en una serie de tuits, CFK.