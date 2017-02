CASTELLI

Alfil Pro desmiente alejamiento de su partido y calienta la interna local

Luego de que en la última edición de La Tecla se asegurara que Ricardo Castelau ya no formaba parte del Pro de Castelli debido al arribo de Francisco Echarren al gobierno bonaerense, el excandidato a intendente de Cambiemos por esa ciudad negó que sea cierto aunque aseveró que existen dos líneas del macrismo local.

En diálogo con La Tecla, uno de los dirigentes del Pro Castelli, Ricardo Castelau, desmintió que esté alejado del macrismo local y la interna del partido quedó expuesta."Sigo siendo parte del espacio del Pro a nivel local", señaló Castelau quien sostuvo, además, que las versiones vertidas por el Pro Castelli que lo ubicaban fuera de ese espacio fueron vertidas "con algún grado de malicia incluido"."Alguno se tomó la atribución de pensar y decir por mí, lo que yo no pienso y no dije", recalcó Castelau y explicó que el acercamiento del exintendente Francisco Echarren (FpV) a ese espacio no configura para su persona motivo de alejamiento."La decisión de la Gobernadora de sumar a su Gabinete al Intendente Francisco Echarren, no solo asombró a Cambiemos Castelli (UCR-Pro), sino también al mismo espacio (FPV) del Intendente, al dar el salto desde el Frente para la Victoria para sumarse al equipo de la Gobernadora", explicó.Pero además, Castelau dejó expuesta una interna amarilla al apuntar que "quienes se dicen “referentes del Pro-Castelli”, pertenecen a la U.CE.DE local" y "han pretendido siempre mantener su núcleo duro histórico impidiendo que aquellos (como en mi caso), que nos sumamos al espacio Pro en sus inicios y provenimos de otras vertientes políticas locales, tomáramos mayor protagonismo dentro del Pro local"."Se generó entonces, una diferencia sustancial en cuanto a la manera, metodologías de trabajo, estrategias conceptuales y políticas respecto al crecimiento mismo del espacio Pro local, impidiendo de esta manera ampliar la base política y de mayor participación de los vecinos a este nuevo espacio político local", consideró Castelau.Para el excandidato a intendente de Castelli, "existe una diferencia sustancial de criterios, de deliberar y actuar respecto de la conducción del Pro-Castelli" lo que origina "el nacimiento de dos posturas distintas y hasta opuestas de pensar para trabajar en conseguir lo mejor y necesario que es lo que nuestros vecinos reclaman a los dirigentes"."Apuesto entonces a ser amplio de pensamiento, romper con las prácticas de la “vieja política” y dedicarme a trabajar dando lo mejor de mí pensando en la gente y lograr una mejor calidad de vida que incluya a todos, sin distingos de color político o favoritismos sectoriales", culminó Castelau.