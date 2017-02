SUMA GESTOS

Fuego en Ensenada y aparición de CFK: llamó al intendente y se mete cada vez más en la rosca 2017

La ex Jefa de Estado se comunicó con Mario Secco, uno de los alcaldes encolumnados dentro del kirchnerismo para saber los pormenores del incendio que esta tarde afectó a un sector de Ensenada. El avance de las llamas fue controlado.

Tras haber cirticado fuertemente la situación que se vive en el territorio bonaerense de La Matanza, CFK vuelve a meterse de lleno en la política provincial con un llamado a un alcalde ultra K: Mario Secco.Es que la ex Jefa de Estado quería interiorizarse sobre el estado de situación que, por estas, afecta a la localidad de Ensenada tras el incendió que afectó a más de 150 hectáreas.En diálogo con La Tecla, el ensenadense Mario Secco señaló que "Cristina se mostro preocupada como una bonaerense más que es porque ella nació en Tolosa y todo lo que pasa en esta zona es de su incumbencia"."Quería charlar un poco porque lo que vio no le agradó", indicó el intendente quien además, recalcó el nivel de influencia que la expresidenta ejerce en el vasto territorio de la Provincia: "en puntos claves del Conurbano llega al 44% de intención de voto"Cabe destacar que, hoy tamién la ex Jefa de Estado cruzó a la gobernadora bonaerense y al intendente de La Plata al señalar que "mientras Garro disfruta del blindaje mediático que acompaña a la Gobernadora Vidal, los medios no hacen mención de la terrible situación que atraviesa La Plata. Tras el ciclón extratropical que afectó a 100 mil hogares, el municipio no atiende el teléfono y los platenses están abandonados, barrios con más de 50 horas sin luz y muchos de ellos también sin agua".Días atrás, la expresidenta también había opinado sobre el distrito estrella del Conurbano bonaerense: La Matanza.“La política económica nacional no trajo alegría a La Matanza. Sobre su calle principal Ignacio Arieta, se agolpan numerosos locales comerciales. Durante los años del kirchnerismo, de la mano de una política económica favorable al mercado interno la localidad de San Justo era un hervidero de personas, que sobre todo al volver de sus trabajos, pasaban a comprar”, supo publicar, en una serie de tuits, CFK.