PERGAMINO

Perdió su negocio en la inundación y Vidal la ayudó a reabrir sus puertas

Una vecina de Pergamino relató cómo la Gobernadora le tendió una mano para volver a poner en pie su almacén. “Ella no me mintió”, dijo a medios locales. Un freezer, una heladera y una balanza hicieron la diferencia.

Lucrecia Sosa era una de las tantas vecinas de Pergamino que sufrieron las consecuencias en la inundación. Según contó, recibió la ayuda personal de la Gobernadora y hoy pudo volver a abrir las puertas de su negocio.Conoció a María Eugenia Vidal durante una recorrida oficial por los centros de evacuados del distrito a fines de 2016. “Solamente le pedí que nos arreglen el Arroyo, no quiero que me den nada material, quiero una solución para el Arroyo, que lo cierren, que lo clausuren, que hagan algo, ¿por qué me tengo que ir de mi casa que la construí con tanto sacrificio?, ¿por qué me tengo que comprar otra casa u otro terreno?, no es justo”, contó Lucrecia en aquel momento.“Le conté que tenía un negocio y que había perdido todo y que ya no tenía forma de reponerlo, era mucha plata mí y ella me miró y me dijo que me iba a ayudar con mi negocio”, detalló a medios locales.Nunca imaginó que realmente le darían una mano. “No creía cuando dijo que me iba a ayudar, estamos cansados que nos mientan los gobernadores, los presidentes, todos, pero ella no me mintió” dijo Lucrecia.A las pocas semanas de haber hablado con la mandataria, recibió de parte de la Provincia un freezer, una heladera y una balanza, que le permitieron abrir nuevamente las puertas de su negocio.Fuente: Primera Plana de Pergamino.