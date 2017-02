POLEMICA

Después de la amenazas, Baradel irá a la Justicia

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), anunció que se presentará ante la Justicia por los mails que recibió en el día de ayer.

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, denunció que recibió nuevas amenazas mediantes mails anónimos contra él y miembros de su familia."Amenazaron de muerte a mis hijos y a mi nieto, diciendo que si sigo reclamando en paritarias y no acepto lo que propone el gobierno como aumento salarial me van a matar", afirmó Baradel y anticipó que mañana a primera hora radicará la denuncia en el juzgado Nº 9 de los tribunales de Comodoro Py.Sostuvo que "me enviaron dos mails desde la misma casilla desde la cual me amenazaron el año pasado en los que me escribieron: 'si no te dejas de joder tu hijita o alguien de tu familia de Lanús va a aparecer muerta en una zanja' y, además: 'Un paro, una crítica, una denuncia y tu familia paga el precio'".Las denuncias de Baradel, se dan en un contexto de reapertura de paritarias entre la Provincia y los gremios docentes, donde éstos rechazaron la primera oferta oficial que consistió en una suba de 18 por ciento en cuatro cuotas ajustables según la inflación del Indec.El dirigente del gremio docente con más afiliados en la provincia, ya había denunciado amenazas similares en febrero pasado, durante las negociaciones con el gobierno de Vidal que finalmente llegaron a buen puetto y permitió el inicio normal de las clases."Quiero que me digan quiénes fueron. Se lo atribuyo al clima antisindical que se ha generado. Leí una nota en la que daban cuenta de que la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó a los ministros atacarme y confrontar con los gremios, entonces puede tener que ver con que siempre hay gente que es más papista que el Papa", dijo Baradel hoy en declaraciones a la agencia estatal Télam y expresó que "quiero que investiguen quién manda estos mails".Efectivamente, distintos funcionarios del Gobierno provincial desplegaron en los últimos días una estrategia que apunta a asociar el reclamo gremial a intereses político-partidarios, focalizando específicamente en Baradel, al que tildan de “kirchnerista”.FUENTE: DIB