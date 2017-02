CONCLAVE RADICAL

La UCR reconoció fricciones en Cambiemos, pero buscarán la unidad en cada boleta

Según pudo saber La Tecla.Info, la cúpula radical decidió apostar a listas únicas tanto para el Congreso nacional, como para la Legislatura bonaerense y para los Concejos Deliberantes. El acuerdo se selló en un encuentro en La Plata.

En las últimas horas del jueves, y en silencio, la cúpula del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se reunió en La Plata junto a todos los intendentes del espacio, legisladores y representantes. ¿El objetivo del cónclave?, dar los primeros pasos de cara a las elecciones legislativas.En ese sentido, el partido centenario comenzó a cerrar filas y definir una postura propia. A diferencia del constante reclamo que realiza Ricardo Alfonsín, que exige mayor participación en la toma de decisiones de la alianza Cambiemos y apuesta a dirimir las diferencias con el PRO, la Coalición Cívica y el Partido FE en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.Así las cosas, según pudo saber La Tecla.Info, fue el vicegobernador bonaerense y presidente del Comité Provincia boina blanca, Daniel Salvador, quien fue la voz cantante en pos de la unidad oficialista.En definitiva, el titular de la Cámara Alta reconoció las fricciones que se viven en el gobierno provincial y en los mandatos comunales, pero sostuvo que deben ser sorteadas.“Se viene la etapa de los acuerdos y nosotros vamos a trabajar y muy fuerte para que haya lista de unidad”, sentenció. En la misma sintonía, agregó: “reconozco que en muchos lugares hay fricciones, nuestra prioridad es resolverlas, poner el esfuerzo hacia dentro”.De esa manera, anunció que el partido centenario apostará a consolidar una lista única de Cambiemos en cada estamento, es decir, en la elección para el Congreso nacional, para la Legislatura bonaerense y para los Concejos Deliberantes de los 135 distritos de la Provincia. “tenemos que trabajar y generar el compromiso de esa manera”“Vamos a trabajar para generar una lista en conjunto para los diputados nacionales, para que los distintos componentes de Cambiemos tengan el lugar que le corresponda, vamos a trabajar muy fuerte para generar las condiciones de listas comunes para legisladores provinciales”, apuntó Salvador.Asimismo, manifestó que en los HCD la decisión será la misma, aunque mostró una particular cautela. “En los distritos vamos a hacer el esfuerzo entre todos para que haya lista de unidad, y donde no haya lista de unidad vamos a reclamar que haya PASO, y en esos distritos, los radicales tenemos que tener en cuenta que no va a poder haber más de una lista”, manifestó.A pesar de dejar en claro que la voluntad radical será evadir las internas en la alianza oficialista, reclamó que el “esfuerzo” sea “compartido” entre todas la patas del Gobierno.“Los tiempos que vienen son de tiempos de compromisos, de pasión, hay que llevarlos con alegría porque el radicalismo está sumando, está creciendo, una cosa es el radicalismo unido y otra el radicalismo divido”, cerró el Vicegobernador.Por su parte, uno de los intendentes que impulso la presidencia de Salvador al frente del Comité Provincia, Víctor Aiola de Chacabuco, respaldó la iniciativa de unidad oficialista. “Tenemos que trabajar como radicales, fortaleciendo nuestro espacio fortalecemos a Cambiemos”, sostuvo.Además, en sintonía con el reclamo que realizó en el primer año de gestión la gobernadora María Eugenia Vidal a su equipo de ministros, Aiola recomendó al resto de los alcaldes boinas blancas que “caminen la calle” y se muestren “cerca de los vecinos”.Así las cosas, todo indica que el principio de acuerdo entre la cúpula nacional boina blanca y el equipo de Mauricio Macri, luego de compartir un asado en la quinta de Olivos, comienza a replicarse en las Provincias y, finalmente, Cambiemos apostaría a listas únicas.