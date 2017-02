JUNTO A VECINOS DE LA EMILIA

Inundaciones en la Segunda: los K quieren ver el plan de obras

Legisladores nacionales y provinciales del Frente para la Victoria se reunieron ayer con vecinos de La Emilia (San Nicolás) damnificados por las inundaciones.

Durante el encuentro la senadora provincial Cecilia Comerio adelantó que “ante la falta de respuesta, tanto de parte del municipio como de Provincia y Nación, la iniciativa de llegar al Congreso Nacional tiene como objetivo seguir visibilizando la situación y denunciando la ausencia del Estado”.“Frente a la emergencia en que se encuentran los vecinos que no tienen casa, y la falta de ayuda económica para empezar sus vidas desde cero, también exigimos desde este ámbito legislativo que las autoridades nacionales y provinciales nos expliquen y nos muestren el plan de obras que tienen para la zona ya que aún no hemos tomado conocimiento”, expresó Comerio, quien coordinó el operativo de ayuda a los vecinos damnificados en el distrito que llevaron adelante diversas organizaciones kirchneristas.Los vecinos de La Emilia, a través de un petitorio, reclaman el incremento de las prestaciones sociales de la ANSES, la exención de las obligaciones impositivas para los inundados, así como subsidios, créditos para la reconstrucción de los hogares y atención médica urgente.Por su parte, el presidente del bloque FPV-PJ, el diputado nacional Héctor Recalde, consideró que “es conmocionante, porque una cosa es leer o ver lo que pasó en televisión, y otra cosa es escuchar a las mujeres y a los hombres que vinieron a contar lo que sufrieron en carne propia, la angustia que eso genera, pero además la soledad en la que se encuentran. Un abandono por parte del Estado. No hubo la suficiente prevención, no hubo reparación inmediata, hay indiferencia y falta de sensibilidad”.Del encuentro con los vecinos también participaron las diputadas nacionales Mayra Mendoza, Luana Volnovich y Josefina González, los senadores provinciales Santiago Carreras y Juan Manuel Pignocco, y los diputados provinciales Lauro Grande, Miguel Funes, Santiago Révora, José Ignacio Rossi y César Valicenti.Luego de la reunión, los vecinos junto a los legisladores participaron de la histórica marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, quienes se sumaron al respaldo y acompañaron a los vecinos damnificados en sus reclamos.