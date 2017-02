DESDE ANOCHE

Bomberos luchan contra incendio en la Reserva Natural de Punta Lara: no hay peligro para la población

La Reserva Natural de Punta Lara, en Ensenada, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de La Plata y en una zona ribereña, se incendia desde anoche generando una densa cortina de humo que, por la acción del viento Este, cubre un vasto sector de la Capital y varios partidos del conurbano.





A raíz del incendio que en la noche del último jueves se dio en una zona de difícil acceso de la Reserva Natural de Punta Lara provocando una cortina de humo que se divisó en distintas localidades, desde el Municipio informaron que no constituye riesgo ambiental para el ecosistema y la población.Por su parte, se indicó que en el lugar trabajan Bomberos de la Policía Bonaerense, BBVV de los cuarteles de Punta Lara, Berisso y Ensenada y asisten un avión hidrante y un helicóptero sobrevolando el área.Además desde la provincia el Ministerio de Desarrollo Social, Defensa Civil y el SIES asisten el trabajo de los bomberos en el lugar y se envió agua potable para su hidratación.Debido a que el lugar es inaccesible para las autobombas, hasta la madrugada se trabajaba para apagar el fuego a través de un método manual, denominado comúnmente como "chicotazo", es decir, con lonjas de cuero golpeando directamente las llamas, y con mochilas hidrantes, ya que al lugar sólo se puede llegar a pie.Poco más tarde se suspendieron las tareas, las cuales se retomaron esta mañana, minutos posteriores a la salida del sol, también con la misma metodología utilizada anoche, aunque se incorporaría también algún sistema como para llegar con agua hasta los principales focos.Los bomberos informaron inicialmente que se trataba de una quema de pastizales en Ensenada, a la altura del kilómetro 40 de la autopista La Plata-Buenos Aires, pero poco después las informaciones precisaron que el fuego abarcaba una extensa zona de la reserva natural de Punta Lara.La zona que abarca el incendio, cuya magnitud era difícil de precisar, es de "difícil acceso", según informaron bomberos que están en el lugar, lo que complejizaba el trabajo en la zona; publicó la agenia DYN.Por esa razón, los bomberos especularon con que el canal Pereyra hiciera de contrafuego natural, aunque igualmente se buscaron caminos alternativos para acceder a la línea de fuego."Fuimos alertados alrededor de las 20, y acudimos con una unidad desde el lado de Punta Lara y con otra de El Dique", dijo anoche al canal TN Leonardo Curciarello, comandante mayor de Bomberos de Ensenada. Y agregó que "las llamas ya estarían controladas".Curciarello confirmó que "el camino está muy deteriorado, no se puede acceder con vehículos pesados y estamos tratando de hacerlo por autopista (Buenos Aires-La Plata), a 4 kilómetros del fuego".Precisó que "el foco ígneo abarca una superficie (importante) con una cabeza de avance de 300 metros, aproximadamente".En tanto, una densa nube de humo y fuerte olor cubrió una vasta zona de la ciudad de Buenos Aires, donde cientos de vecinos compartieron fotos en las redes sociales.Vecinos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, y hasta de Lomas de Zamora, entre otros partidos, relataron como el humo complicó la visibilidad en esas zonas, mientras otros se quejaban por síntomas como picazón de garganta y ojos irritados. En la misma línea, usuarios de Twitter comentaron que se vieron obligados a apagar el aire acondicionado porque el humo ingresaba a los hogares por el artefacto.La secretaria de Seguridad del partido de Ensenada, Susana González, aclaró que "no tenemos problemas ni denuncias de gente que esté con padecimientos respiratorios".