PROVINCIA

San Miguel: se venció la licencia de De la Torre y exigen su renuncia

La licencia de Joaquín De la Torre en el cargo de intendente de San Miguel se venció hace unos días, pero nada indica que vaya a hacer algo al respecto mientras sigue en su función como Ministro del gobierno bonaerense.

Desde el peronismo local, en tanto, ya comenzaron a exigir su renuncia para convocar a una nueva elección. Así lo aseguró el dirigente Franco La Porta, quien calificó la situación del ejecutivo sanmiguelino como “de una enorme desprolijidad”.Tal como informo El ArgenrtinoZN, De la Torre se licenció por seis meses el 3 de agosto pasado para asumir como ministro de Producción bonaerense. En su lugar, asumió de forma interina Jaime Méndez. Pero la situación no parece ir camino a regularizarse, mientras concejales opositores aseguran no haber tenido a disposición la copia del proyecto de ordenanza.Vencido el plazo -el último viernes-, el Concejo Deliberante, que está en receso, no ha convocado a sesiones para tratar nuevamente la situación transitoria del Ejecutivo local. Sin embargo, los ediles cercanos a De la Torre esgrimen que la licencia votada el año pasado es por tiempo indeterminado.La Ley Orgánica de Municipalidades estipula en su artículo 7 la incompatibilidad entre las funciones de intendente y ministro. De la interacción entre los artículos 15 y 249 de la misma normativa, surge que ante la destitución o renuncia del intendente, y al no haberse cumplido dos años de su mandato, se debe convocar a elecciones a intendente en 90 días.En base a esto, La Porta -quien en 2015 fue candidato a intendente del peronismo de San Miguel-, sostiene que el actual ministro de Gobierno debe explicar si tiene intenciones de volver al municipio. “Si vuelve, ¿cuándo lo hará? Caso contrario, debe renunciar”, sentenció.Para el dirigente, la convocatoria a elecciones para definir un nuevo jefe comunal normalizaría una situación que, según su criterio, es poco clara y tiene que ver con la toma de decisiones. “¿Quien administra cotidianamente 10 millones de pesos para el distrito? ¿Quien decidió aumentar en un 40% las tasas? ¿De la Torre a 120 kilómetros o el intendente interino?”, cerró el dirigente del Grupo Fénix.