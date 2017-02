CAMBIEMOS

El encuentro entre Vidal y Monzó se hace esperar

Complicada por un virus, la gobernadora suspendió la reunión prevista para hoy y el resto de su agenda. El almuerzo con el titular de la Cámara de Diputados se pospuso para el próximo miércoles, 15 de febrero.

El nuevo encuentro entre María Eugenia Vidal y Emilio Monzó, que se iba a desarrollar este jueves a las 12 en la sede que el BAPRO tiene en Capital Federal, se hace esperar. La gobernadora amaneció con fiebre, cansancio y un pequeño malestar estomacal, y le recomendaron reposo el resto del día.La reunión se reprogramó para el 15 de este mes en el mismo lugar. Como estaba previsto, participarán también el jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, el diputado provincial, Marcelo Daletto, y el viceministro del Interior nacional, Sebastián García De Luca.Con la imagen positiva de la gobernadora bonaerense pero la amenaza latente de la irrupción de CFK dentro de las próximas elecciones, Cambiemos comienza a cranear distintas estrategias electorales para llevar adelante en este 2017 y una de ellas incluye al tejedorense Emilio Monzó.Es que según pudo saber La Tecla, el combo imagen positiva de Vidal más roce político de Monzó gana lugar día a día en las conjeturas de los armadores que el oficialismo tiene en el territorio bonaerense.La posibilidad no vino sola. Hay un espectro de Cambiemos con un ojo puesto en las mediciones y los resultados marcan una tendencia que pareciera ser irrevocable: las opiniones favorables sobre el gobierno que lleva adelante Mauricio Macri son cada vez menos frecuentes y, en detrimento de esto, la mandataria provincial conserva su caudal político.En efecto, una porción del entorno de Vidal, sugiere –minuciosamente- comenzar el operativo despegue y se inclina por explotar el caudal político que concentra únicamente la Gobernadora.Claro está que esa idea no es la única arista. A ella, quieren plegarle la experiencia de Emilio Monzó. “Son dos actores que mantiene una relación tirante pero que no escapa a la que pueden tener cualquier fuerza política de hoy en día”, le señaló a La Tecla un allegado monzoista.“Emilio conoce a todos los actores políticos mucho antes que María Eugenia y por eso lo necesitan”, agregó la misma fuente y también consideró que “son dos personas muy inteligentes, se van a saber acompañar”.En ese sentido, resaltaron que será clave el engranaje que Monzó pueda aportar en torno a la relación con los intendentes y la búsqueda de seducir peronismo. Como una figura metafórica, también le restaron importancia a los roces que pudiera tener el exfuncionarios sciolista con el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre: “Cuando el carro arranca, los melones se acomodan solos”, señalaron.Para reforzar esa tesis, insisten en que "lugar hay para todos". De hecho apuntan a multiplicar las opciones de contención: "El que no se vea abarcado por Monzó, lo hará por De la Torre y sino por el alfil que tiene el Presidente en este tablero, su primo Jorge Macri".