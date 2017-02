REVES

Con un crítico fallo, desestimaron la denuncia de comisario general contra el Jefe de Policía Bonaerense

El fiscal Marcelo Romero no hizo lugar a la presentación de Di Pasqua, quien acusó al titular de la fuerza, Pablo Bressi, de encubrir una red de narcotraficantes. Horas antes, salió a hablar con los medios y hasta pidió ser invitado a la mesa de Mirtha Legrand para defenderse.





En un llamativo escrito, el fiscal Romero detalló los motivos por los cuales desestimó la denuncia de Marcelo Di Pasqua contra el titular de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.“El denunciante tuvo el atrevimiento y la osadía de pretender transformar el Ministerio Público Fiscal que represento en el brazo institucional de su ‘vendetta’ personal, lo cual queda en evidencia en la circunstancia de afirmar haber tomado conocimiento de acciones ilícitas absteniéndose de denunciarlas sino hasta la fecha”, escribió el fiscal.En efecto, desestimó la presentación del comisario al asegurar que “esta fiscalía no fue, no es, ni será foro de discusión ni de resolución de inquinas, recelos ‘facturas’ ni luchas intestinas policiales”.“Más bien, este Ministerio Público Fiscal padece al igual que la sociedad en su conjunto las consecuencias que dejaron las orgías de la corrupción policial en las últimas décadas”, remató Romero.Este jueves, tras brindar una entrevista con un medio platense en la que ratificó la denuncia que presentó contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, a quien vinculó con la red de narcotráfico y se desvinculó de las acusaciones en su contra, el comisario general Marcelo Di Pasqua se comunicó por Twitter con Mirtha Legrand para obtener un derecho a réplica en su programa de TV.“Soy un perseguido de la institución. La causa comenzó en 2013 y desde entonces he sufrido una persecución por parte de Bressi. No le avisamos que íbamos a hacer unos allanamientos. A él lo nombraban en las escuchas cuando decían: ‘Vamos con el jefe de la colorada’, que es como se conoce a la DDI de Esteban Echeverría. Es decir que él aparecía involucrado en una escucha y quería que yo le fuera a avisar. Una locura que entra solamente en su cabeza”, relató Di Pasqua a la prensa.LA CAUSAMarcelo Di Pasqua había sido separado de su cargo por el Ministerio de Seguridad, tras ser acusado justamente de estar vinculado con una red de narcotráfico. O sea, por lo mismo que él denunió a Bressi.No obstante, el Juez en lo Contencioso de La Plata, Luis Arias, suspendió la resolución por la que se había dispuesto el pase a retiro del ex jefe de la policía marplatense.En su argumento, el magistrado platense señaló que “no existe ninguna explicación que fundamente la medida, ni se da ninguna razón que permita avalar su pase a retiro compulsivo de la fuerza policial”.“El deber de fundamentación aparece ligado a la observancia del principio de legalidad, ya que su cumplimiento depende que se pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado de la decisión”, afirmó.En tanto, y más allá del fallo judicial, en una entrevista reciente con Radio Mitre, la gobernadora María Eugenia Vidal reveló que habían entregado pruebas que vinculaban al comisario Di Pasqua con una red de narcotráfico en la ciudad de Mar del Plata.Por otra parte, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en diálogo con La Capital de Mar del Plata, aclaró que "cuando la gobernadora habla de narcotráfico se refiere a un caso en ocurrido en La Matanza, en una propiedad tengo entendido del hermano y que aparte es socio de él", manifestó en referencia a Di Pascua.Y agregó que "se encontraba con un narcotraficante que tenía orden de detención de la UFI especializada de La Matanza. También había en la puerta de ese domicilio una camioneta que era propiedad de la sociedad de la que él aduce ser dueño”.