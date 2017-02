POLEMICO MURAL

A intendente de Cambiemos sus concejales le dieron la espalda y pidieron por Néstor Kirchner

El conflicto por el Parque Municipal Deportivo de Mar Chiquita parece haber llegado a su fin. El Concejo Deliberante, por unanimidad exigió al alcalde, Carlos Ronda, que vuelva a ponerse el nombre del ex Presidente.





En la última sesión del Concejo Deliberante de Mar Chiquita se produjo un hecho que llamó la atención de propios y extraños. Es que, por iniciativa del Frente para la Victoria local, se debatió la restitución del nombre “Néstor Kirchner” en el ingreso al Parque Municipal Deportivo.La novela por el nombre y apellido del ex Presidente data de varias semanas. Tal como informó La Tecla.Info, concejales habían denunciado que “arbitrariamente” fue modificado y removidas las letras del primer mandatario del kirchnerismo.En ese sentido, tal como informó La Tecla.Info, en primera instancia desde el Frente para la Victoria se presentó un pedido de informe para que la comuna que conduce Carlos Ronda diera explicaciones sobre la decisión de sacar las letras de la pared de entrada del parque.Pero la polémica no se quedó allí y un “militante” pintó el nombre del ex mandatario con aerosol en el lugar donde debía estar el reconocimiento. Así las cosas, desde la comuna recogieron el guante y a los pocos días de realizarse la “grafiteada”, se decidió taparla con pintura de color similar a la pared.Ahora, luego del tironeo en el acceso al Parque Municipal Deportivo, todo parece haber llegado a una pronta resolución.Es que, en la última sesión, el Concejo Deliberante de Mar Chiquita, aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por los ediles del FPV local que insta al municipio a volver a poner el nombre del ex Presidente. En definitiva, hasta los propios concejales que responden al intendente Carlos Ronda, exigieron al Ejecutivo a que devuelva a “Néstor Kirchner” al muro de la discordia.Así las cosas, tras no dar explicaciones por la desaparición de las letras alusivas a NK, Ronda deberá hacer caso al reclamo de todos los concejales del distrito.El problema que parece haber llegado a su fin, no fue el primero enmarcado en el Parque Municipal que inauguró Cristina Fernández de Kirchner en 2012. A mediados de 2016, un vecino del distrito se presentó en el Concejo Deliberante para pedir que sea modificado el nombre del lugar.Juan Alberto Corta, fue quien exigió al HCD que “el nombre Néstor Kirchner no sea más emblema de lugares públicos”. En ese momento, el vecino no solo apuntó contra Kirchner, sino que también pidió que se cambie el nombre de Presidente Perón del Polideportivo municipal. No obstante, la iniciativa de Corta no encontró apoyo de los ediles y los nombres quedaron sin modificación.