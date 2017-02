ENTREVISTA

“La Provincia necesitaba tener a Vidal al frente”

El subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, no ahorra en elogios para con la Gobernadora y el Presidente. Apuesta fuerte a la elección venidera y ya piensa en 2019. Le pone todo a la gestión.

Asegura que la mejor política es la mejor gestión y, de esa manera, se prepara para recibir las elecciones 2017. El subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, hace un lugarcito en su agenda y se apresta para un ex-tenso mano a mano con La Tecla. Sin vueltas indica que la Provincia “hace años necesitaba una persona sensible como Vidal”, y sin amilanarse la postula para 2019. Eso sí, ante las versiones que colocan a la exvicejefa de Gobierno porteño como testimonial este año, manifiesta que “es un disparate”. Por supuesto, la actualidad de las 135 comunas es uno de los temas trascendentes de la charla.-¿Cómo están los municipios en comparación con lo que encontraron cuando llegaron?-Antes sólo tenían dinero para pagar las cuentas y salarios, y a veces ni siquiera para eso. Más de cincuenta municipios tuvieron que pedir ayuda a la Provincia para pagar los sueldos y aguinaldos, y hoy se encuentran en una situación totalmente distinta. Había más de 110 municipios con problemas financieros y económicos y terminamos el año con menos de cincuenta. Ese fue un gran paso. Y lo más importante es que se realizaron obras en los 135 municipios, y eso no sucedía. No hay diferencias de color político. El reparto se hace a partir del coeficiente de distribución. Antes, los intendentes afines al gobierno de turno recibían obras; los que no tenían afinidad, no.-Algunos intendentes peronistas se han quejado, aduciendo discriminación…-Hay dos o tres de los 135 intendentes que pueden chicanear políticamente, pero no es más que eso. El trato de igualdad que están teniendo los municipios, con obras de infraestructura y el Fondo de Seguridad, es un gran adelanto.-¿Se puede gestionar y, a la vez, militar políticamente?-La mejor gimnasia es la gestión y estar cerca de los vecinos. El año pasado, la Gobernadora recorrió casi todos los municipios. Al día de hoy llevamos 127, nos quedan sin visitar ocho. En algún distrito nos dijeron que no los visitaba un Gobernador desde Cafiero. Es una cosa increíble que en cuatro años de gestión los gobernadores no hayan recorrido toda la Provincia. No hay un municipio más importante que otro. Trabajamos por los 135 municipios y los más de 16 millones de habitantes; por todos, no sólo por los que nos convengan electoralmente.-¿Cómo están las mesas distritales de Cambiemos?-Manuel Mosca está más cercano al interior, al armado de las mesas seccionales, y yo estoy trabajando en las mesas distritales del Conurbano. Hemos lanzado prácticamente toda la Tercera. En pocos días tenemos Florencio Varela. En la Primera nos quedan varios municipios, pero ya lanzamos Tigre y Merlo, entre otros; y seguiremos. La idea es terminar con todos antes del 1 de marzo.-Una encuestadora midió a Vidal como testimonial… ¿Es posible?-Es un disparate. No es nuestro estilo, no es lo que nosotros pregonamos.-¿Qué significa Vidal para Cambiemos?-Vidal es lo que necesitaba la Provincia: una dirigente sensible que piensa en los más necesitados, que sabe ponerse en el lugar del otro y que trabaja codo a codo con todos sus funcionarios y su equipo para cambiarles la vida a los vecinos. Desde hace mucho tiempo, la Provincia necesitaba una persona con la sensibilidad de Vidal.-¿Necesita cuatro años más?-Lo que no se hizo en los últimos cuarenta años no se cambia en cuatro. Veo a Vidal renovando en 2019. Necesita un período más. Muchas obras que empezamos este año van a durar entre cuatro y seis; sería importante poder terminar.